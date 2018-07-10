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Случайное фото спасло волка от жуткой смерти в бутылке
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Случайное фото спасло волка от жуткой смерти в бутылке 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Группа индийских фотографов приехала в лес, чтобы поснимать взаимодействие человека и природы и в районе озера Нагпур наткнулась на волка, застрявшего головой в пластиковом контейнере. Обессилевший зверь уже еле передвигал лапы и сам вышел к людям в надежде на помощь. 26-летний фотограф Танай Панпалия рассказал, что волчья стая наблюдала за операцией по спасению неподалёку и не ушла даже тогда, когда приехавшие сотрудники департамента лесного хозяйства связали хищнику лапы.
«Волк застрял головой в пластиковом контейнере, который обычно используют для хранения продуктов. Жители местной деревни выбрасывают их повсюду, и это приводит к таким жутким происшествиям с дикими животными», — сказал фотограф, снявший страшный кадр, изданию sensum.club.
Ветеринары осторожно сняли пластиковый контейнер, ещё немного времени потребовалось, чтобы сбить волку температуру — хищник серьёзно перегрелся. Когда волк окончательно пришёл в себя, он стал аккуратно пытаться высвободить лапы из верёвок. Зверь не проявлял агрессии, понимая, что люди спасли его. Хотя другие люди едва не погубили. Убежал свободный волк так быстро, что фотографы не успели сделать финальный кадр.
Фотографии полуживого волка с бутылкой на голове растиражировали СМИ по всему миру. И этот кадр наверняка станет одним из символом акций по защите экологии и окружающей среды. А ещё эта история должна стать очень важным напоминанием о том, что люди обязаны бережно относиться к природе.
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