Гуркхи: что нужно знать о самых свирепых воинах

Этот спустившийся с гор народ дал миру бесстрашных и преданных воинов. Свои лучшие качества гуркхи неоднократно подтверждали в самых кровопролитных войнах последних двух столетий, раз за разом наводя ужас на врага.

Происхождение

Когда британская армия во время войны с княжествами Индостана, в 1814 году подошла к Непалу , она столкнулась с ожесточенным сопротивлением местного населения — гуркхами. Только через год изнурительных боев британское командование осознало, что покорить воинственных непальцев им не удастся, а вот использовать в своих интересах возможно. 1815 год стал началом службы гуркхов в составе армии Великобритании

Родина гуркхов — высокогорное княжество Горкха (откуда и происходит их название). Спустившись в долину Катманду , они рассеялись и установили свое влияние на территориях, превышающих площадь современного Непала. Благодаря дисциплине и выучке гуркхи на корню пресекли междоусобицы и попытки соседей вторгнуться в свои владения. И только после подписания мирного договора с Британией установились окончательные границы территории гуркхов, в которых и находится сегодня Непал.

Суровые условия Гималайских гор выковали особый тип гуркхского воина — приземистого, с широкой грудью, но главное сильного и выносливого. Мальчиков с детства учили тайному военному искусству — «кукри», в котором они оттачивали боевое мастерство и закаляли волю. Индийский генерал Сэм Манекшава, отмечая бесстрашие гуркхов, однажды заметил: «Если человек скажет, что он не боится смерти, то он — лгун или гуркх».

Кукри

Жизнь воина-гуркха немыслима без его верного спутника — ножа «кукри». Форма кукри с изогнутым вперед клинком и расширяющимся к острию лезвием напоминает древнегреческий копис, от которого вероятно и произошла. Зонная закалка ножа (жесткая кромка и мягкий обух) и переменный угол заточки лезвия позволяют эффективно использовать оружие при рубящем, колющем и режущем ударах.

Рукоять кукри как правило изготавливается из рога буйвола и традиционно не имеет гарды. В ножнах, сделанных из буйволиной кожи, помимо основного ножа хранятся два поменьше: острый — для охоты и тупой, используемый в качестве огнива.

Секреты изготовления кукри из поколения в поколения передавались кузнецами «ками». Если нож выкован настоящим мастером, то при умелом владении таким оружием одним ударом можно снести человеческую голову.

На войне

Малаунская битва (1815) стала первым военным действием гуркхов в рядах британской армии. В дальнейшем они не пропускали ни одной крупной военной кампании Британского королевства, в том числе и русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Гуркхи также участвовали в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае (1900) и входили в состав британской военной экспедиции в Тибет (1905).

С началом Первой мировой войны гуркхов забрасывали на различные участки фронта — в Персию , Месопотамию, Палестину Францию , где они сражаются с германскими и турецкими войсками. Во Второй мировой войне они воевали в Северной Африке, Италии Греции и даже Сингапуре . Всего в двух войнах принимало участие около 450 тысяч гуркхов, из них более 52 тысяч погибло, 5 тысяч человек получили различные награды.

После окончания Второй мировой войны, когда британские войска покинули Индию, встал вопрос о судьбе гуркхов. Во время трехсторонних переговоров между Великобританией, Индией и Непалом было решено, что отныне при вербовке в иностранную армию гуркхи сохранят за собой статус подданных Непала, но при этом будут полностью в нее интегрированы: то есть они смогут получать денежное довольствие и отпуск в том объеме, что и другие военнослужащие.

Вербовка

Несмотря на тот факт, что все гуркхские обладатели Креста «Виктории» выбрали службу в индийской армии, тем не менее, большая часть солдат предпочла остаться в вооруженных силах Британского королевства. Подобная тенденция сохранилась и в дальнейшем. В период с 1960-х по 1990-е года гуркхи активно призывавались в боевые командировки на Фолкленды , в Афганистан , Косово и другие горячие точки планеты.

Самые жёсткие требования для новобранцев-гуркхов существуют в британской армии. Обычно из 10 тысяч соискателей ежегодно первоначальный отбор проходят не более 800 человек. Требования такие: возраст от 17,5 до 22 лет, рост не ниже 160 сантиметров, а вес не меньше 50 килограмм, минимум 6 классов образования и крепкое здоровье.

После медосмотра кандидаты сдают экзамен на знание английского языка и математики. А дальше очередь за тестами на силу и выносливость. Задача из труднейших: нужно пробежать расстояние 4,2 километра с грузом в 25 килограмм за 48 минут, при этом перепад высот достигает 400 метров. Естественно, что многие не проходят это испытание. В конце отбора остаются 250 человек, которых еще ждет 9-месячная подготовка в учебном центре Северного Йоркшира.

С июля 2006 английские власти предоставляют британское гражданство гуркхам и их потомкам, служившим в составе британской армии на территории бывших колониальных владений империи ( Малайзия , Сингапур, Гонконг ). Таких людей, по расчётам британских иммиграционных властей, насчитывается до 140 тыс. чел.

В других армиях

Выдающиеся боевые навыки гуркхов привлекают и другие страны. Так, гуркхи служат в охране американской военной базы в Бахрейне , составляют ударную часть контингента полицейских сил Брунея и Сингапура. В рядах индийской армии сейчас служит 39 батальонов гуркхов, впрочем, глава Непала Прачанда уже неоднократно высказывался о прекращении практики вербовки гуркхов иностранными государствами, особенно адресуя свое послание нелюбимой им Индии

Однако насколько реален такой запрет? Нужно отметить, что запрет окажется сильным ударом по экономике Непала: только Индия тратит 160 миллионов американских долларов на пенсии живущим в Непале отставникам — это сумма военного бюджета Непала.

Герои

Как исключительно отважный народ гуркхи имеют своих героев. Капрал Дил Прасад Пун в 2010 году был награжден сравнительно новой британской наградой — Крестом «За выдающуюся храбрость». В ночь на 17 сентября в афганской провинции Гильменд, в одиночку сражаясь с многочисленным отрядом талибов , он уничтожил 12 боевиков.

А вот случай, когда уже вышедший в отставку гуркх защитил мирное население. Как-то Бишну Шрестра возвращался в поезде домой. Неожиданно в вагон зашли человек 40 грабителей и, угрожая пассажирам оружием, стали отбирать деньги, ценности, телефоны. Но когда один из бандитов попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, гуркх выхватил ножи, и, используя насильника как щит, пошел в атаку. В итоге трое из нападавших были убиты, восемь ранено, а остальные, бросив награбленное, поспешили скрыться. Сам Бишну отделался легким ранением руки.

В одних окопах с «сэром»

История сохранила ряд любопытных фактов, касающихся службы гуркхов. Если подразделением гуркхов командовал англичанин, он ни в коем случае не имел право называть подчиненных «дикарями», иначе реакцию гордого и воинственного народа нельзя было предугадать.

Гуркхи, отличавшиеся маленьким ростом, зачастую не доставали и до плеча английским солдатам. Когда непальцы оказывались в вырытых англичанами окопах, то не имели никакой возможности вести оттуда огонь.

Намучались британцы с гуркхами и на учениях. Если один из гуркхов одевал противогаз, то остальные, катаясь по земле со смеху, срывали все мероприятие. Развеселить гуркхов в принципе мог любой факт. Так, завидев в разгар сражения любовные игры верблюдов, гуркхи уже не могли продолжать битву.