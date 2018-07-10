Ещё
Сквер имени Чехова в Самаре обновят по федеральной программе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сквер имени Чехова в Самаре обновят по федеральной программе 

ТРК Губерния 7 часов назад
Новая жизнь для старого сквера. В Самаре началось благоустройство территории возле памятника Чехову. Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как изменится зелёная зона, узнали наши корреспонденты.
ТРК Губерния: последние новости
Сегодня в Чапаевске презентовали службу соцсопровождения для незрячих и слабовидящих людей Развитие Нефтегорского района Дмитрий Азаров обсудил с жителями Бункер Жукова может стать туристической достопримечательностью Самарской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России67
Украина создает школу детей для «уничтожения» России21
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение