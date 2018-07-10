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Шаманов рассказал, к чему приведет усиление НАТО
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Шаманов рассказал, к чему приведет усиление НАТО 

РИА Новости 8 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Усиление НАТО приведет к нагнетанию противовоздушной и противоракетной обстановки, Россия не может это не учитывать и оставлять без ответа, заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что европейские союзники альянса вместе с Канадой могут дополнительно инвестировать в оборону в период до 2024 года порядка 266 миллиардов долларов. Он также ожидает, что будет утвержден план повышения готовности сил альянса, предусматривающий к 2020 году поддержание в постоянной готовности на ротационной основе в течение месяца 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 военных кораблей.
"Это резкая напряженность, потому что сухопутная активность, она как бы имеет свои зоны ограничений, а увеличение числа авиационных эскадрилий, это основные подразделения ВВС стран НАТО и американских, и их барражирование вдоль границ России резко приведет к нагнетанию противовоздушной обстановки и противоракетной. Не учитывать это мы не можем, соответственно будем готовить ответные меры", — сказал Шаманов.
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