Шаманов рассказал, к чему приведет усиление НАТО

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что европейские союзники альянса вместе с Канадой могут дополнительно инвестировать в оборону в период до 2024 года порядка 266 миллиардов долларов. Он также ожидает, что будет утвержден план повышения готовности сил альянса, предусматривающий к 2020 году поддержание в постоянной готовности на ротационной основе в течение месяца 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 военных кораблей.

"Это резкая напряженность, потому что сухопутная активность, она как бы имеет свои зоны ограничений, а увеличение числа авиационных эскадрилий, это основные подразделения ВВС стран НАТО и американских, и их барражирование вдоль границ России резко приведет к нагнетанию противовоздушной обстановки и противоракетной. Не учитывать это мы не можем, соответственно будем готовить ответные меры", — сказал Шаманов.