Транспорт отвечает самым высоким требованиям 

До конца этого года в автопарке Москвы появится 768 новых автобусов, сообщил вчера руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Новая техника будет соответствовать экологическому классу «Евро-5». Ее оснастят спутниковой навигацией, системой климат-контроля и видеонаблюдения и медиаэкранами.
— Транспорт будет отвечать самым высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров, — подчеркнул Максим Ликсутов.
Таким образом, в столице полностью завершится обновление парка автобусов.
Комфорт и экологичность — это две неотъемлемые составляющие, которые сегодня позволили общественному транспорту столицы войти в тройку лучших в мире. Ранее об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Такие же данные были получены по результатам исследования специалистов Московского государственного университета имени Ломоносова, которые провели анализ развития общественного транспорта за последние восемь лет — с 2010 по 2017 год — в десяти мегаполисах мира, схожих с Москвой по ряду показателей в плане урбанизации и экономики. В исследование также вошли такие города, как Токио, Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг, Стамбул и Мехико.
Первую строчку в рейтинге заняла столица Японии — Токио. Однако специалисты отметили: Москве удалось сделать значительный скачок за последние восемь лет. Особенно высоко эксперты отметили столицу по такому критерию, как доступность транспорта для пассажиров.
— Еще 8–10 лет назад общественный транспорт Москвы представлял неприглядную картину, — высказал мнение директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. — Сейчас ситуация кардинально изменилась. Появилась единая карта «Тройка». У наземного общественного транспорта есть преимущество на дороге за счет выделенных полос.
По достоинству эксперт оценил и экспресс-маршруты «Магистраль», которые соединили дальние районы столицы с центром.
— По таким маршрутам стало реально быстрее добираться до нужного места, чем на собственном автомобиле, — сказал Блинкин. — Отмечу, что город постоянно закупает новый транспорт.
Среди прочих составляющих успеха — повышение уровня безопасности дорожного движения. Это в том числе заслуга интеллектуальной транспортной системы.
Сегодня за ситуацией в городе следят тысячи камер видеонаблюдения, фиксируя даже малейшие нарушения. Благодаря умной технике за последние годы количество ДТП на дорогах сократилось в 2,5 раза. При этом значительно сократилось число аварий на дорогах, которые приводят к серьезным травмам, гибели пассажиров.
— В Москве меняется модель транспортного поведения пассажиров, — отметил тенденцию Михаил Блинкин. — Все больше людей пользуются услугами такси, системой краткосрочной аренды авто, берут в аренду велосипеды, самокаты.