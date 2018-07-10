Транспорт отвечает самым высоким требованиям

До конца этого года в автопарке Москвы появится 768 новых автобусов, сообщил вчера руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

Новая техника будет соответствовать экологическому классу «Евро-5». Ее оснастят спутниковой навигацией, системой климат-контроля и видеонаблюдения и медиаэкранами.

— Транспорт будет отвечать самым высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров, — подчеркнул Максим Ликсутов.

Таким образом, в столице полностью завершится обновление парка автобусов.

Комфорт и экологичность — это две неотъемлемые составляющие, которые сегодня позволили общественному транспорту столицы войти в тройку лучших в мире. Ранее об этом сообщил мэр города Сергей Собянин

Сингапур, Гонконг, Стамбул и Мехико. Такие же данные были получены по результатам исследования специалистов Московского государственного университета имени Ломоносова , которые провели анализ развития общественного транспорта за последние восемь лет — с 2010 по 2017 год — в десяти мегаполисах мира, схожих с Москвой по ряду показателей в плане урбанизации и экономики. В исследование также вошли такие города, как Токио, Лондон, Нью-Йорк

Первую строчку в рейтинге заняла столица Японии — Токио. Однако специалисты отметили: Москве удалось сделать значительный скачок за последние восемь лет. Особенно высоко эксперты отметили столицу по такому критерию, как доступность транспорта для пассажиров.

— Еще 8–10 лет назад общественный транспорт Москвы представлял неприглядную картину, — высказал мнение директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин . — Сейчас ситуация кардинально изменилась. Появилась единая карта «Тройка». У наземного общественного транспорта есть преимущество на дороге за счет выделенных полос.

По достоинству эксперт оценил и экспресс-маршруты «Магистраль», которые соединили дальние районы столицы с центром.

— По таким маршрутам стало реально быстрее добираться до нужного места, чем на собственном автомобиле, — сказал Блинкин. — Отмечу, что город постоянно закупает новый транспорт.

Среди прочих составляющих успеха — повышение уровня безопасности дорожного движения. Это в том числе заслуга интеллектуальной транспортной системы.

Сегодня за ситуацией в городе следят тысячи камер видеонаблюдения, фиксируя даже малейшие нарушения. Благодаря умной технике за последние годы количество ДТП на дорогах сократилось в 2,5 раза. При этом значительно сократилось число аварий на дорогах, которые приводят к серьезным травмам, гибели пассажиров.

— В Москве меняется модель транспортного поведения пассажиров, — отметил тенденцию Михаил Блинкин. — Все больше людей пользуются услугами такси, системой краткосрочной аренды авто, берут в аренду велосипеды, самокаты.