Ещё
Врач заявил, что Майкла Джексона в детстве кастрировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач заявил, что Майкла Джексона в детстве кастрировали 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
Чтобы у Майкла Джексона сохранялся высокий голос, а также для избавления с кожными проблемами, его отец, Джо Джексон, в детстве и подростковом возрасте вводил артисту гормональные инъекции. Об этом доктор Майкла Джексона заявил в видеообращении после того, как скончался Джексон-старший.
— Заявление, что он [Майкл Джексон] был «химически кастрирован», чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустые слова, — сказал Мюррей.
В конце июня текущего года стало известно, что отец Майкла Джексона — скончался. Причем за несколько дней до этого 89-летний Джо Джексон написал в Twitter, что предчувствует трагедию.
Ранее был назван убийца рэпера Тупака Шакура. С сенсационным заявлением выступил бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, известный под псевдонимом Keffe D.
Пятый канал: последние новости
Похабное фото Ким Кардашьян на кухонном столе собрало миллионы «лайков» СМИ: В опасливой Европе после встречи Путина и Болтона начался политический шторм Постпред РФ при ОЗХО объяснил причины русофобской версии отравления в Эймсбери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России65
Украина создает школу детей для «уничтожения» России23
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение