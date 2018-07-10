Врач заявил, что Майкла Джексона в детстве кастрировали

Чтобы у Майкла Джексона сохранялся высокий голос, а также для избавления с кожными проблемами, его отец, Джо Джексон , в детстве и подростковом возрасте вводил артисту гормональные инъекции. Об этом доктор Майкла Джексона заявил в видеообращении после того, как скончался Джексон-старший.

— Заявление, что он [Майкл Джексон] был «химически кастрирован», чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустые слова, — сказал Мюррей.

В конце июня текущего года стало известно, что отец Майкла Джексона — скончался. Причем за несколько дней до этого 89-летний Джо Джексон написал в Twitter, что предчувствует трагедию.

Ранее был назван убийца рэпера Тупака Шакура. С сенсационным заявлением выступил бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, известный под псевдонимом Keffe D.