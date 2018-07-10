Александр Макаров: Открытия в географии еще происходят

Александр Сергеевич , платформа сможет двигаться во льдах без помощи ледокола. Правда ли, что по запасам топлива ее автономность рассчитана на два-три года и что она будет иметь даже вертолетную площадку?

Александр Макаров: Да. Важность проекта трудно переоценить. С 1937 года в Советском Союзе была мощная традиция работы дрейфующих станций «Северный полюс». Но в результате климатических изменений высаживать людей на лед стало небезопасно. И традиция прервалась.

Срок службы платформы «Северный полюс» рассчитан не менее чем на 25 лет. Она сможет самостоятельно достигнуть места начала дрейфа в восточном секторе Российской Арктики, после чего будет вмораживаться в лед и свободно дрейфовать. Корпус платформы будет иметь яйцевидную форму. Это необходимо, чтобы избежать повреждения судна при сжатии льда: платформа будет просто подниматься, и воздействие льда на корпус будет минимальным. Скорость движения на свободной воде — 10 узлов. Платформа должна начать работу в Арктике в 2021 году.

Сколько человек разместятся?

Александр Макаров: Более 30 участников научной экспедиции и 14 членов экипажа. Пребывание в тяжелых условиях высокоширотной Арктики, в том числе полярной ночью, должно быть максимально комфортным для людей. При реализации проекта этому уделяется огромное внимание.

Какие будут проводиться исследования?

Александр Макаров: Научная программа работ на платформе включает изучение всех компонентов природной среды. Это исследования донных отложений Северного Ледовитого океана, океанологические, биологические и экологические исследования, исследования атмосферы и климата и, конечно же, льда и ледяного покрова океана. Платформа сама по себе станет измерительным устройством: в ее корпус будет вмонтирована специальная система слежения за воздействием льда на корпус судна. Важно, что работа платформы — это актуальный тренд развития мировой полярной науки. Так, в 2019 году стартует международная научная экспедиция Mosaic. В ходе этой экспедиции будет вмораживаться в арктический лед научное судно Института морских и полярных исследований им. Альфреда Вегенера ( Германия ) «Поларштерн», которое будет дрейфовать в Арктике в течение года. В работе экспедиции Mosaic примут участие около 200 исследователей из 60 организаций, из 20 стран. Пожалуй, это самый масштабный проект комплексного исследования природной среды Арктики. В работе экспедиции примут участие и сотрудники нашего ААНИИ.

При всей масштабности, Mosaic является разовой программой, а программа работ платформы «Северный полюс» долгосрочна. Она позволяет проводить постоянные и — что очень важно! — непрерывные наблюдения в Арктике. Уже сейчас наши зарубежные друзья и партнеры проявляют огромный интерес к программе работ платформы.

А что еще самое приоритетное в работе вашего института?

Александр Макаров: Мы делаем все: от получения первичных данных наблюдений и проведения фундаментальных исследований до выхода на практическое использование результатов исследований. Вот сегодня полярное судно «Академик Трешников» возвращается из экспедиции в Антарктику. На борту — образцы керна древнего льда с озера Восток, возраст которого — сотни тысяч лет. У нас очень хорошая лаборатория, которая активно работает, изучая керн озера Восток.

Что касается фундаментальных исследований в Арктике, то они очень разные. Например, палеоклиматические: изучаем изменение уровня моря и изменение климата в последние 10 тысяч лет. Последнее время очень актуальной стала тема изменчивости мерзлоты. Наш институт обеспечивает три обсерватории: «Тикси» в Якутии , «Мыс Баранова» на Северной Земле и Российский научный центр на архипелаге Шпицберген. В море круглый год работают люди. Когда лето, приезжает еще и сезонный состав. Научный центр на Шпицбергене вообще представляет собой консорциум из 12 российских организаций.

Открытия в географии еще возможны?

Александр Макаров: А они периодически и происходят. В результате климатических изменений, когда ледничок чуть-чуть оттает, вдруг обнаруживается, что остров, который казался одним, на самом деле представляет собой два отдельных острова. Береговая линия меняется — это тоже географические изменения. Или часть островов может уничтожиться в результате термобразии (термического разрушения).

Так что миф о Земле Санникова — вовсе не миф?

Александр Макаров: Земля Санникова была однозначно. Только не такая благословенная, как в кино, но как часть суши — да, была несомненно. Скорее всего располагалась она к Северу от Новосибирских островов.

Было время, когда из науки вымывалась молодежь. А сейчас?

Александр Макаров: С кадрами сложность есть. Среди поколения сорокалетних этот провал чувствуется. Но многие наши ребята, даже уезжавшие поработать за рубеж, возвращаются. Да я и сам из Германии вернулся, где когда-то стажировался. Логика простая: сложности с функционированием науки есть везде, но зачем осваивать чужие, если проще преодолевать свои, родные? А когда ты увлечен интересной работой… В любом крупном полярном проекте сегодня работают интернациональные команды. Есть компьютер, телефон, интернет, знание языка — что еще надо?

Земля Санникова — это не миф. Скорее всего, располагалась она к Северу от Новосибирских островов

Полярник по-прежнему героическая профессия?

Александр Макаров: Конечно, по сравнению с прошлым веком работа ученого-полярника в экспедициях стала несравненно более безопасной и комфортной. Одежда, оснащение — все стало более легким, удобным, здания — более технологичными. Но от риска все равно никто не застрахован. У меня были разные случаи в экспедициях, и я понял одно: пока человек не окажется в кризисной ситуации, он сам не знает о своих скрытых резервах, как себя поведет. И предугадать это невозможно. А главные свойства характера? Наверное, самое важное — хотеть заниматься любимым делом.

Визитная карточка

Александр Сергеевич Макаров, доктор географических наук, профессор РАН . Родился в 1982 году, окончил факультет географии СПбГУ. Студентом третьего курса начал участвовать в организации и проведении полярных экспедиций, после окончания вуза был приглашен на работу в ААНИИ. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2017-м — докторскую.

Научные интересы — палеогеография, изменение климата Арктики и колебание уровня Мирового океана за последние 10 тысяч лет. В 2016-м ему предложили возглавить Российский научный центр на архипелаге Шпицберген и стать заместителем директора ААНИИ. С 2017 года — директор ААНИИ.