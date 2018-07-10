В Ишиме отремонтируют улицы и благоустроят дворы

Программа дорожного строительства в Ишиме на 2018 год достаточно обширна. По словам главы города Ишима Федора Шишкина, на ее реализацию выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Дорожными работами в этом году занимаются местные подрядчики Ишимское ДРСУ, «Дорстрой-Инвест» и «ПодъемМост-Сервис», а также несколько индивидуальных предпринимателей.

На данный момент ремонт уже закончен на нескольких объектах. Например, третья очередь реконструкции ул. Ленина (от Пролетарской до Соборной площади). Также новый асфальт положили на улицах Ленинградской и Московской. Раньше там дорога была разбита большегрузами во время ликвидации последствий паводка.

В текущем сезоне отремонтируют 19 улиц с асфальтированием проезжей части, устройством подъездов к домам, организацией водоотвода, методом холодного фрезерования будет восстановлено дорожное покрытие 11 улиц, построены тротуары на 13 улицах, а также благоустроено 10 дворов.