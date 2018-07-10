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Отравленный «Новичком» британец пришел в сознание
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Отравленный «Новичком» британец пришел в сознание 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Представители госпиталя, в котором находится отравленный «Новичком» Чарли Роули, заявили, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщается на сайте национальной службы здравоохранения Англии.
Директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон отметила, что врачи наблюдают небольшое, но значительное улучшение состояния здоровья пострадавшего. При этом Уилкинсон подчеркнула, что Роули все еще в «очень плохом» состоянии и ему требуется круглосуточное наблюдение. Она призвала СМИ воздержаться от попыток узнать дополнительные сведения о ходе лечения Роули.
Ранее сообщалось, что 44-летняя Дон Стерджесс, которую нашли вместе с Роули в Эймсбери, скончалась в больнице.
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