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«Надо перестать есть ночами»: Елена Темникова переживает из-за фигуры
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«Надо перестать есть ночами»: Елена Темникова переживает из-за фигуры 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Темникова весь июнь меняла один курорт на другой. Однако потом она прилетела в Грецию и разместилась спа-отеле в Херсониссосе. Там певице сильно понравилась и пока она не собирается менять локацию. Все это время ее страница в соцсетях пестрила снимками в купальниках. 33-летняя артистка всегда была стройной, поэтому привыкла не стесняться своего тела. Однако теперь она переживает из-за фигуры.
Вчера Елена поделилась снимком, на котором позирует в синем бикини. «На весах плюс 5 кг. На фото плюс 3 максимум», — отметила она, хотя на снимке видно лишь то, что у нее исчез идеальный пресс. «Надо перестать есть ночами.. чами.. чами», — добавила с юмором Темникова. Она призналась, что неправильно питается и попросила у поклонников совета на тему того, как ей сделать первый шаг к решению этой проблемы.
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Некоторые фаната посчитали, что в этом весе артистка выглядит даже лучше, а другие просто решили ее поддержать. «Пузико видно выпирает, но все в ваших руках», «А мне вы так больше нравитесь», «Увидела ваше фото, и сразу мысль — какая красивая фигура, идеальное тело», — прокомментировали пост подписчики. Однако нашлись и те, кто решил, что Елена их обманывает ради пиара. Самые внимательные уличили ее в использовании фоторедактора: «Как же много здесь фотошопа, настолько много, что фото стало пиксельным». Напомним, ранее экс-солистку группы Serebro не раз подвергали критике за чрезмерную худобу. Сама она была довольна фигурой. Она живет с миллионером Дмитрием Сергеевым и воспитывает трехлетнюю дочь Александру.
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