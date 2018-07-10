«Надо перестать есть ночами»: Елена Темникова переживает из-за фигуры

Елена Темникова весь июнь меняла один курорт на другой. Однако потом она прилетела в Грецию и разместилась спа-отеле в Херсониссосе. Там певице сильно понравилась и пока она не собирается менять локацию. Все это время ее страница в соцсетях пестрила снимками в купальниках. 33-летняя артистка всегда была стройной, поэтому привыкла не стесняться своего тела. Однако теперь она переживает из-за фигуры.

Вчера Елена поделилась снимком, на котором позирует в синем бикини. «На весах плюс 5 кг. На фото плюс 3 максимум», — отметила она, хотя на снимке видно лишь то, что у нее исчез идеальный пресс. «Надо перестать есть ночами.. чами.. чами», — добавила с юмором Темникова. Она призналась, что неправильно питается и попросила у поклонников совета на тему того, как ей сделать первый шаг к решению этой проблемы.

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