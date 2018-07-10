На реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве могут потратить почти 2 млрд рублей

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Федеральное государственное казенное учреждение (ФГУП) «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» готово выделить на сохранение объекта культурного наследия народов РФ «Ансамбль Новодевичьего монастыря» почти 2 млрд рублей, следует из документов, опубликованных во вторник на портале госзакупок.

Максимальная цена работ, указанная в опубликованных расчетах, равна 1,875 млрд рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. Все работы по контракту должны быть выполнены до 31 октября 2022 года.

Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь в Москве основан 23 мая (13 мая — по старому стилю) 1524 года царем Василием III в память о взятии Смоленска в 1514 году. Посвящен Смоленской иконе Божией Матери (первообраз утрачен во время Великой Отечественной войны). Новодевичьим монастырь был назван потому, что в Московском Кремле уже действовал Зачатьевский монастырь, который называли Девичьим.