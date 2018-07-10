Мы — Потребительское общество национального развития (ПОНР)

ПОНР — это объединение знаний и необходимых навыков посредством некоммерческой организации, которая базируется на принципах взаимной выручки и интеграции общества. Наша компания создана для достижения экономических целей общества соответственно Федеральному Закону РФ от 19 июня 1992 г. №3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

Что служит ориентиром в нашей работе? Конкретные потребности людей, которые обратились к нам. Мы применяем индивидуальный подход и находим оптимальные финансовые инструменты, способные помочь в осуществлении планов клиентов.

Почему мы решили создать ПОНР?

К созданию Потребительского общества национального развития подтолкнула продолжительная работа в различных международных проектах, которые были связаны с развитием сельскохозяйственной промышленности и торговлей. Везде наблюдалась такая проблема, как отсутствие платформы для ведения обоюдовыгодного обмена финансовыми, а также производственными ресурсами. Сегодня заметна нехватка ликвидности в средствах. Это приводит граждан к мысли, что нужно возвращаться к кооперациям.

Основная задача нашей некоммерческой организации заключается не в получении высокой прибыли. У нас абсолютно другие цели. Все привлеченные средства пойдут на финансирование сельского хозяйства и экспортно-ориентированных производств. Эта эффективная структура:

Благоприятно повлияет на развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Гарантированно обеспечит Пайщикам стабильный доход.

Мы понимаем, какой груз ответственности перед инвесторами мы возлагаем на себя. Люди доверились нам. Поэтому мы выбираем высокомаржинальные и наиболее надежные инвестиции.

Вместе с Вами мы улучшим благосостояние страны. Каким образом?

Различные овощи и фрукты, молоко и кисломолочная продукция, хлеб, мед и мясо — все это будет всегда востребовано. Международные санкции не повлияли на бизнес страны отрицательным образом. Разве опустели полки магазинов и супермаркетов? Нет. Напротив, постепенное уменьшение импортных товаров обеспечило рост некоторых сфер отечественного сельскохозяйственного производства.

Поскольку молоко, овощи, фрукты, мясо и другие продукты людям необходимы, значит, инвестиции Пайщиков пойдут на укрепление продовольственной безопасности нашего государства. Таким образом, с Вашей помощью, мы постараемся помочь стране и улучшить уровень жизни. Происходящие реалии используем в качестве толчка для развития. Нам очень важна Ваша поддержка! Вместе мы сможем добиться нужного результата.

Какую выгоду получите, обратившись к нам?

Членами Потребительского общества национального развития могут быть как физические, так и юридические лица, цель которого заключается в популяризации такой организации и привлечении в ряды новых участников, желающих улучшить благосостояние населения благодаря ПОНР.

Обратившись к нам, сможете оценить преимущества сотрудничества с нашей организацией:

Высокий уровень надежности. Собственные средства общества составляют 300 млн рублей. Это много о чем говорит. К тому же мы гарантируем полную безопасность Ваших денежных средств. Инвестиции Пайщиков ПОНР застрахованы в крупной страховой компании «Орбита», которая входит в ТОП-50 лучших страховщиков, — клиенты не переживают за вложения. Вам, наверное, интересно, почему ТОП-50, а не ТОП-5? Согласитесь, ведь важен не рейтинг, а надежность компании, проверенная временем. К тому же «Орбита» идет с государственным участием, а это важно.

100% гарантия дохода — 19% годовых! Мы подпишем с Вами договор, где прописано, что Потребительское общество национального развития обеспечивает 19% годовых. Наша деятельность абсолютно прозрачна. Мы в любой момент готовы предоставить по требованию клиента финансовую отчетность, годовой отчет и иные документы, касающиеся деятельности ПОНР. Если возникают какие-либо вопросы, мы всегда предоставляем профессиональную консультацию.

Высоколиквидное обеспечение. Можете быть уверены в стабильности работы нашей компании. Наш инвестиционный портфель не имеет просрочек. Мы работаем только с проверенными и надежными Пайщиками. Займы выдаем под твердые залоги. Это может быть любая недвижимость, транспорт или дорогой товар. Но чтобы защитить интересы членов нашего общества мы также сотрудничаем с юридическими компаниями.

Ответственность каждого менеджера застрахована на сумму 100 млн рублей. В случае форс-мажора исключены финансовые проблемы. Нанесенный ущерб мгновенно компенсируется. Людям, которые нам доверились, мы предоставляем гарантии. Да, деятельность ПОНР не подлежит лицензированию и государственному страхованию. Но у нас заключен договор страхования всех инвестиций. А значит, нет поводов для беспокойства за вложенные деньги. Нам доверяют уже более 1000 Пайщиков со средней суммой более 500 000 р. Общий объем активов под нашим управлением превышает 500 млрд рублей.

Возможность досрочно забрать деньги. Это доступно для каждого клиента ПОНР. Забрать денежные средства досрочно реально в любой момент. Если Вы досрочно расторгаете договор, проценты, которые Вам причитаются, будут полностью выплачены вместе с основной суммой по обозначенной ставке.

Возможность снять деньги на необходимые расходы. Можно снять до 70% от общей суммы Ваших инвестиций. Что касается доходности, она сохраняется. Главное, заказывать деньги в сумме, превышающей 50 тыс. р. нужно заблаговременно! Если Вам потребуется менее 50 000 р., мы уже на следующий день выдадим средства.

Наиболее высокий доход. Это действительно так. 19% годовых не сможет предложить ни один банк. Мы платим так много, потому что цель Потребительского общества национального развития — не прибыль, а улучшение уровня жизни людей, увеличение дохода Пайщиков. Почему мы можем себе это позволить? Во-первых, у нас отсутствуют административные расходы на содержание офисов и штата сотрудников. Во-вторых, мы располагаем высокоприбыльными объектами инвестирования. В итоге затраты небольшие, а доходность обеспечивается высокая.

Также рады сообщить, что при сотрудничестве с нами Вам не придется ходить в налоговые инстанции и подавать декларацию. Наша организация — налоговый агент. Мы можем удерживать налоги, перечислять их в бюджет и выдавать Пайщикам соответствующие документы. Чтобы перечислить налог нам понадобится Ваш ИНН. Вы указываете его, подписывая договор. Доход будет облагаться налогом в таком размере, как и в случае с доходами физ. лиц.

Сотрудничать с нами — выгодно для Вас. Мы предлагаем гарантированный доход в 19% годовых. По сравнению с банками, которые максимум, что могут дать, — 8% годовых, не компенсируя рост потребительских цен, ПОНР обеспечивает Вам высокий и стабильный доход. Мы делаем это, потому что заинтересованы в Вашем благосостоянии и должном жизненном уровне населения страны в целом.

История и руководство ПОНР

Председатель правления — Киртбая Георгий Ревазийович. Родился в 1982 г., в городе Москве. В 2007 г. окончил факультет Институт Мировой Экономики и Бизнеса РУДН. По специальности «Международные валютно-кредитные отношения» получил высшее образование. В 2008 г. Киртбая Георгий Ревазийович стал обладателем диплома об окончании высшего образования по специальности «Нефтегазопромысловая геология».

С 2007 г. и по 2017 г. занимал высокие должности. Работал в крупном медиа-холдинге, где был Исполнительным директором. С 2012 г. являлся Коммерческим директором крупнейшего экспортера в одной из стран ЕАЭС. Георгий Ревазийович смог наладить товарооборот между государствами ЕАЭС в 10 млрд р. в год. С 2018 г. Киртбая Г. Р. стал Председателем правления ПОНР.

Вместе со слаженной командой профессионалов своего дела, имеющих большой опыт работы в финансовой сфере, Киртбая Георгий Ревазийович в 2017 г. создал некоммерческую организацию ПОНР (регистрация: 12.03.2018 в международной инспекции ФНС, рейтинг: является официальным рейтинговым агентством). Потребительское общество национального развития способно улучшить благосостояние населения, обеспечив полную прозрачность и высокую надежность с целью повышения качества жизни.

Мы глубоко проанализировали рынок и провели обширные исследования с помощью зарубежных специалистов. В итоге было решено создать нашу организацию. Она вмещает в себя лучшее из практик подобных компаний и минимизирует риски, присущие похожим видам деятельности. Это позволяет нам обеспечивать высокие стандарты оказания услуг нашим клиентам, что подтверждается партнерством с лидерами Fintech-индустрии: Альфа-Банком, Райффайзен Банком и МТС. Но на достигнутом мы не останавливаемся. Дальнейшее развитие и расширение ПОНР позволит еще больше улучшить условия предоставления услуг.

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы улучшим благосостояние населения нашей страны. Возникли вопросы? Звоните по бесплатному номеру 8 (800) 333-04-8 10.07.2018 19:09:00 АО «Краслесинвест» изучает возможности продвижения на внешних рынках

По сообщению агентства «Интерфакс», АО «Краслесинвест» планирует усилить свои позиции на мировом рынке. Компания, управляющая мощным ЛПК в Красноярском крае, заказала британской Hawkins Wright Ltd Oy проведение исследования рынка целлюлозы.

Контрактом предусмотрено, что британские исследователи должны до 31 августа представить полный отчет о ситуации на мировом рынке целлюлозы. Речь идет о долгосрочном прогнозе (на период до 2030 года), касающемся спроса на различные виды целлюлозно-бумажной продукции. Среди приоритетных направлений сотрудничества отмечается китайский рынок.

Ранее отмечалось, что представители АО «Краслесинвест» в рамках КЭФ-2018 презентовали проект строительства современного целлюлозного комбината. По предварительным оценкам его создание обойдется в 1,5 млрд долларов.

10.07.2018 10:36:00 «Сырный мастер» предлагает оценить оригинальную килограммовую упаковку

ТМ «Сырный мастер» выпустила на рынок оригинально упакованные килограммовые кубы своей продукции.

Представители торговой марки отмечают, что покупатели уже сегодня могут приобрести 8 сортов популярных сыров в килограммовой упаковке, изготовленных в Волгоградской области. Их производит маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский».

В качестве упаковки сырных кубиков используются фирменные пакеты, напоминающие джутовые мешки, украшенные изображением мифического персонажа — Сырного мастера. Дизайнеры считают, что персонифицированная упаковка позволяет привлечь максимальное внимание к реализуемой продукции. Тем более, что созданный образ подкупает харизматичностью и добродушием.

На сегодняшний день под торговой маркой «Сырный мастер» выпускается множество сыров, изготовленных по уникальным рецептам. Вся продукция проходит тщательную проверку и способна в фирменной упаковке сохранять свежесть на протяжении 3 месяцев.

10.07.2018 09:49:00 Светлогорский ЦКК выходит на проектную мощность

На Светлогорском ЦКК (входит в «Беллесбумпром») продолжаются штатные работы по выводу на проектную мощность завода, выпускающего сульфатную беленую целлюлозу.

Представители комбината отмечают, что 7 июля на новом заводе стартовал завершающий этап пусконаладочных работ. В ходе вывода оборудования на проектную мощность будет отслеживаться комплекс технологических показателей, а также осуществляться контроль состояния окружающей среды. Официальный сайт ЦКК сообщает, что по состоянию на 9 июля экологическая ситуация в районе комбината и окрестных населенных пунктов остается в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года на новом заводе в Светлогорске была выпущена первая партия хвойной беленой целлюлозы. Планируется, что предприятие будет ежегодно реализовывать до 400 тыс. тонн целлюлозы, из них 300 тыс. тонн будут поставлять на экспорт. Продвижением белорусской продукции на внешнем рынке займется компания «Экман».

10.07.2018 09:39:00 Резиденты СПВ открывают современные предприятия по выпуску упаковки

Агентство ЕаstRussia сообщает, что на базе Свободного порта Владивосток реализуется ряд перспективных проектов по организации производства упаковки, клейких лент, оказании различных услуг в строительной сфере и пр.

Издание отмечает, что инвестиции трех резидентов СПВ составляют порядка 50 млн рублей, а открытие новых предприятий позволит обеспечить работой свыше 1100 местных жителей. Среди предприятий, которые уже введены в эксплуатацию, отмечается проект компании «Пасифик Реал Пэкэдж» по выпуску специальных ретортных пакетов. Эти пакеты используются для упаковки и долгосрочного хранения различных продуктов питания. Компания закупила высокотехнологичное оборудование, позволяющее выпускать многослойные пленки, обеспечивающие такое же качество хранения продуктов как стеклянная или жестяная тара. В ближайшем будущем на предприятии планируют открыть лабораторию контроля качества выпускаемой продукции.

Еще один резидент СПВ — ООО «ТРИМ» готов запустить производство различных видов скотча и малярной ленты. Эта продукция широко используется при выполнении отделочных работ и при упаковке различных товаров. Компания уже завершила строительно-монтажные работы на объекте и закупила необходимое оборудование.

Специализация «Дальневосточной Международной Инженерной Компании» связана с выполнением масштабных строительных работ. В собственности этого резидента СПВ находится значительное количество специальной техники (башенные краны, бетононасосы и пр.), позволяющее максимально эффективно реализовывать различные проекты.

10.07.2018 09:31:00 SOCAR Polymer готовится к пуску предприятия по выпуску полипропилена

Руководитель азербайджанской компании SOCAR Polymer Фарид Джафаров в интервью «Интерфаксу» сообщил, что в течение ближайших дней на заводе по выпуску полипропилена начнется финальное тестирование оборудования.

По словам Фарида Джафарова, на предприятии завершены все строительно-монтажные работы, и оно полностью готово к пуску. В июле производственные линии будут протестированы на полной мощности. Осенью производство планируют приостановить в связи с плановой остановкой завода «Азерхимия» — поставщика сырья для производства полипропилена.

Ранее сообщалось, что пробный пуск предприятия состоялся в марте текущего года и до его завершения будет выпущено 70 тыс. тонн продукции. После вывода завода на проектную мощность (запланирован на 2019 год), ежегодные объемы производства вырастут до 180 тыс. тонн. Это позволит полностью обеспечить потребности азербайджанских компаний в полипропилене. Кроме того, значительную часть продукции планируют поставлять турецким, российским и европейским потребителям. Рассматриваются возможности организации экспорта в Китай. Глава SOCAR Polymer подчеркивает, что при производстве азербайджанского полипропилена используется исключительно местное сырье, что позволит формировать гибкую ценовую политику и оперативно реагировать на колебания рынка.

Еще один перспективный проект, реализуемый SOCAR Polymer — открытие предприятия по выпуску полиэтилена низкого давления. Ожидается, что завод введут в эксплуатацию в декабре текущего года, он будет ежегодно выпускать до 120 тыс. тонн ПНД. Оба проекта реализуются на базе Сумгаитского химико-промышленного парка, суммарный объем инвестиций в создание высокотехнологичных производств составил 750 млн долларов. Около 60% вложенных средств — кредит Газпромбанка, который компания намерена погасить в течение 7 лет.

09.07.2018 09:10:00 В Финляндии сварят пиво, приуроченное саммиту президентов США и России

Helsingin Sanomat сообщает, что пивовары из города Куопио (Финляндия) планируют произвести партию пива, посвященного встрече американского и российского президентов.

Финская компания заявила, что готова выпустить 10 тыс. оригинально оформленных бутылок пива. Этикетку напитка украсили изображения руководителей двух стран и надпись «Давай разберемся с этим как взрослые». Пивовары подчеркивают, что таким образом выражают заинтересованность в достижении положительных результатов от встречи политиков.

К началу встречи планируют организовать не только реализацию «тематического пива», но и изготовить серию футболок, а также выпустить 160 упаковок кофе. Оформление всей продукции будет выполнено по мотивам саммита.

Ранее сообщалось, что неформальная встреча лидеров двух стран должна состояться 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что по ее итогам будут приняты решения, направленные на улучшение российско-американских отношений.

09.07.2018 09:07:00 Британские ученые обещают в течение 5 лет изготовить биоразлагаемую пластмассу

Британское агентство The Telegraph сообщает, что в Уорикском университете разрабатывается особый вид пластмассы на основе «древесного клея». Ожидается, что новый тип биоразлагаемой упаковки появится в продаже в течение ближайших 5 лет.

Разработчики нового материала отмечают, что их впечатлили свойства лигнина, который часто называют природным клеем. Это вещество позволяет склеить целлюлозные волокна в монолитную массу, поддающуюся формовке. На выходе можно получить самые разнообразные упаковочные материалы, не уступающие по качеству традиционной пластиковой упаковке.

Примечательно, что на сегодняшний день лигнин характеризуется, как побочный продукт производственного цикла на ЦБК. Он отрицательно влияет на качество выпускаемой бумаги и традиционно отправляется в отходы. Для того, чтобы лигнин можно было использовать в качестве сырья для производства экологичной упаковки, необходимо изменить его структуру.

Профессор Тим Багг предлагает использовать для этих целей специальные генномодифицированные бактерии. Он считает, что с их помощью «древесный клей» превратится в биоразлагаемую пластмассу. Ученый подчеркивает, что исследует особенности лигнина на протяжении четырех десятилетий. Но, лишь сегодня появились перспективы его практического использования. Что касается реальных результатов исследований, воплощенных в конкретный продукт, то они появятся не ранее, чем через 5 лет.

Следует отметить, что власти Великобритании уже достаточно давно борются с проблемой загрязнения окружающей среды отходами пластика и поддерживают инициативы, направленные на создание экологически чистых видов упаковки. Ожидается, что в ближайшем будущем в стране запретят использование одноразовой пластиковой продукции. Экологи отмечают, что на сегодняшний день в стране перерабатывается лишь 12% отходов пластика.

В масштабах планеты ежегодно производится порядка 300 млн тонн пластика. Десятая часть его отходов попадает в океан, нанося огромный ущерб биосфере.

09.07.2018 09:00:00 Потребительское общество национального развития (отзывы)

Работа и стабильный доход — это очень хорошо. Но стала меня эта тема утомлять, постоянно копить и откладывать, много не насобираешь, а жить хочется. Услышал о потребительском обществе национального масштаба, есть программы вложений под хорошие проценты.

Решил узнать поподробнее. Почитал отзывы, нашел даже одного их пайщика — пообщался. Не хочется сейчас попадать на деньги, а ситуаций таких очень и очень много. Затем пообщался с менеджером, предложили несколько инвестиционных программ, но я пока не готов к такому пассивному доходу. Выбрал просто накопительный вклад под проценты, схема знакомая, на мой взгляд, рисков меньше. Внес деньги на 367 дней, обещали процентный доход в районе 19% без потерь. Периодически прошу подать сводку о состоянии счета. Всегда все во время происходит, думаю также, и выплатят проценты, а там, судя по всему неплохая прибавка. Что положительного могу сказать о компании для тех, кто будет вкладывать: всегда развернутая информация для клиентов, никогда не морозятся, и есть еще выбор программ для вложений. Я планирую и дальше сотрудничать с ПОНР.

07.07.2018 08:40:00 Теперь у наших клиентов в профессиональном и дизайнерском сегменте больше выбора

Вена, 4 июля 2018 — компания Mondi недавно усовершенствовала портфолио своих ключевых бумаг брендов Color Copy и PERGRAPHICA®, добавив новые цифровые форматы и предложив опцию упаковки бумаги на паллете, что будет экономить покупателям из сферы профессиональной полиграфии время и деньги, и повышать скорость и эффективность работы.

Лидер рынка цифровой цветной печати бумага Color Copy теперь доступна в новых цифровых форматах SRA3, SRA3+, A3+ и 33x48,3 см, для всех этих форматов есть опции длинного и короткого волокна. Короткое волокно представлено в стандартном размере для печати брошюр А4 или печати книг под заказ и теперь доступно в фасовке стопками бумаги на паллетах с коробкой или без, что позволит легче проводить долгосрочные работы по печати больших объемов. Предложение разработано специально для профессионального полиграфического бизнеса, который заинтересован в наилучших результатах и гарантированном удовлетворении заказчика, а также в получении прибыли от опций после печатной обработки.

Дизайнерская бумага Mondi сегмента премиум PERGRAPHICA® также расширила свое предложение для творческих и премиальных полиграфических клиентов и теперь доступна в стопках на паллетах, и в пачках формата SRA3 также с опциями длинного и короткого волокна. Недавнее обновление SRA3 позволяет дизайнерам использовать цифровую печать для того, чтобы оценить, как образцы их работы выглядят на бумаге PERGRAPHICA®, то есть увидеть и оценить готовый продукт до того, как запускать непосредственно офсетную печать. Согласно обещаниям бренда и благодаря вариативности продукта, такое дополнение поддерживает работу дизайнеров и помогает достичь невероятного качества печати, воплощая их видение в реальность.

“Основные стимулы нашего стратегического планирования — удовлетворенность потребителя и гибкость, которую мы ему предоставляем, ” — рассказывает директор по маркетингу и продажам компании Mondi UFP Йоханнес Клумпп (Johannes Klumpp). «Для дизайнеров и профессионалов в области печати длина волокна бумаги — это критичный параметр, поскольку влияет на то, как ведет себя бумага при обработке и складывании. Наша новая линия фолио предлагает превосходное качество резки непосредственно на фабрике, вместе с нашим полностью автоматизированным предложением упаковки на паллеты это дает конкурентное преимущество нашим флагманским брендам Color Copy и PERGRAPHICA®.»

О бумаге Color Copy

Color Copy — лидирующий бренд для цифровой цветной печати, является CO2 нейтральным. Он специально разработан с целью соответствия требованиям цифровой печати и гарантирует реальные, яркие цвета и превосходные результаты печати при каждом использовании. Color Copy утонченная и гладкая на ощупь, и ее мягкий белый оттенок дает четкое воспроизведение цвета, которое выгодно выделяет ваше изображение. Также у этой бумаги особый экологический профиль, она CO2 нейтральна, и обладает сертификатами FSC®, EU Ecolabel (Эколейбл ЕвроСоюза), ISO 9706, ISO 14001 и ISO 18001. Color Copy — это часть Зеленого Ассортимента (Green Range) компании Mondi, относится к продукции, сделанной в рамках концепции устойчивого развития.

О бумаге PERGRAPHICA®

PERGRAPHICA® — серия премиальной дизайнерской бумаги компании Mondi, отвечающая требованиям сегмента творческой и премиальной печати. PERGRAPHICA® соответствует наиболее высоким требованиям утонченной и изысканной печати документов, при этом удовлетворяя наивысшие стандарты устойчивого развития. Демонстрирует прекрасное качество печати, доступна в двух видах текстур — Rough and Smooth (натуральная и гладкая), трех цветах (белоснежный, классический и натуральный) и в шести видах плотности от 90 до 300 г\м2. Клиенты во многих европейских странах покупают бумагу PERGRAPHICA® у локальных дистрибьюторских компаний.

06.07.2018 10:37:00 Статистика переработки мусора в мире

Если взглянуть на глобальную статистику переработки всех видов твердых промышленных и бытовых отходов, то общая картина в мировом масштабе начинает понемногу двигаться в положительном направлении.

В отличие от утилизации мусора, которая, по сути, является только «замораживанием» проблемы на некоторое время, и абсолютно не решает ее, переработка отходов подразумевает вторичное использование выброшенного изделия или изготовление на его основе нового товара с определенными потребительскими свойствами или энергии. Огромное количество популярного в различных сферах экономики сырья может проходить цикл преобразования и применяться заново, не теряя своих физико-химических характеристик. К сожалению, некоторые широко используемые материалы, не перерабатываются из-за коммерческой нецелесообразности такого процесса. По статистике в среднем по планете 15% мусора перерабатывается тем или иным способом. В нашей стране только 5% отходов проходит цикл вторичного преобразования, а в Швейцарии, например, такая цифра составляет 70%.

В современном мире из-за большого скопления мусора многие производственные предприятия активно используют сырье, которое можно применить для изготовления товаров несколько раз, это экономически выгодно и положительно влияет на общее состояние экологии. Природные материалы во всех сферах народного хозяйства становятся все более популярными. По своему происхождению вторичное сырье разделяют на биологическое и 3 вида технического. Последний вид материалов включает органические, неорганические и комбинированные вещества. К сугубо биологическому вторичному сырью относятся пищевые отходы, древесина и целлюлозно-бумажная продукция. Некоторые стройматериалы природного происхождения, стекло и металлы могут повторно перерабатываться без проблем, а резины, пластмассы, нефтепродукты и химикаты требуют сложных процедур преобразования. Обувь, одежда, механические приборы, транспорт, мебель и электротехника разбираются на отдельные части и проходят рециклинг.

Совсем малый процент мусора перерабатывается в энергию, которая идет на отопление жилых и промышленных помещений, подогрев воды и другие хозяйственные и коммунальные нужды. Раньше двигатели модернизировали, чтобы они могли функционировать на альтернативном источнике подачи энергии, сейчас выпускают новые высокотехнологичные аппараты работающие на отходах. Органические и неорганические вещества перерабатывают в синтетический газ, необходимый для образования пара и электричества. Современные предприятия выбирают малоотходные и безотходные виды преобразования мусора в энергию. Прямое влияние на развитие данной отрасли экономики несет государственная политика и законодательная база, которая стимулирует использование отходов для переработки, ограничивая возможность ее утилизации.

Использованные синтетические полимеры больше всего загрязняют окружающую среду. Именно по этой причине многие компании, изготавливающие различные виды упаковки, начинают применять в качестве сырья биоразлагаемые виды материалов. Сейчас они стоят дороже неорганических аналогов, но коммерческая перспектива их применения очевидна. Многие эксперты в отрасли биотехнологий отмечают, что уже через несколько лет половина одноразовых пакетов будет из органического сырья и сможет за короткое время полностью разлагаться в почве естественным путем.

06.07.2018 10:28:00 Производство садовых триггеров

Садовые триггеры разработаны специально для комфортного и эффективного полива небольших площадей садово-огородных участков. С их помощью легко регулировать силу подачи струи воды.

Садовые триггеры — приспособления для полива растений, оснащенные дозатором, с помощью которого можно без усилий регулировать силу струи воды. Благодаря наличию нескольких видов отверстий на таком изделии, есть возможность выбрать интенсивность орошения сада или огорода. Триггеры используются в медицине, косметологии, фармакологии, легкой промышленности, в быту и сельском хозяйстве. Садовые аналоги отличаются большей вариабельностью регулировки напора воды и возможностью проводить различные манипуляции с ее струей. Распылители прикрепляются к шлангу или емкости с водой, в зависимости от их конструктивных особенностей. Опрыскиватели могут быть ручными, когда сила струи регулируется человеком путем нажатия на курок, и автоматическими. В последнем случае после выбора необходимого положения насадки, триггер с одинаковой силой распыляет воду из выбранных отверстий. Такие садовые приспособления необходимы, чтобы человек смог лучше и эффективнее поливать растения, экономя расход жидкости и точно направляя ее по назначению. В комплекте к садовым триггерам часто идут насадки-переходники для подсоединения к различным типам шлангов.

Изготовление садовых триггеров

Садовый триггер состоит из нескольких несложных элементов, соединенных с помощью специального автоматического механизма. На рабочей поверхности распылителя делают определенное количество отверстий различного диаметра для разнообразия поливочного функционала изделия. Для регулировки подачи воды используют разные приспособления, но, чаще всего, они представляют собой круговой аналог резьбы, который вращаясь по или против часовой стрелки, переключает сегменты разбрызгивания жидкости. Триггеры обеспечивают герметичное закрытие входа, откуда подается вода с помощью клапана и уплотнительной резинки.

Кроме своего прямого назначения триггеры могут выполнять функцию охладителя, когда возникает необходимость напором холодной воды остудить какой-либо предмет или технику, сильно разогретую на солнце. С помощью распылителя можно проводить меры для борьбы с вредителями. При форс мажорных обстоятельствах триггер применяют как средство для тушения пожара.

Дорогие и качественные садовые распылители производят из ударопрочного износоустойчивого пластика. Бюджетные варианты триггеров изготавливают из обычной пластмассы, не обладающей улучшенными эксплуатационными свойствами. Ручные опрыскиватели имеют емкость, куда набирается вода. Она в основном производится также из пластика. В некоторых видах триггеров форсунка изготавливается из латуни. Это помогает продлить срок ее службы и помогает предохранить этот конструктивный элемент от механической деформации во время эксплуатации. Эжекторы создают давление внутри резервуара с жидкостью и обеспечивают ее разбрызгивание под давлением. Такие изделия работают по принципу пульверизатора. Стандартные мультирежимные садовые триггеры подают поток воды, направляя ее через выбранные отверстия. Существует большое разнообразие модификаций распылителей данного типа с различным диаметром отверстий, шириной и длиной сопла, геометрическими особенностями ручки и регулировочными механизмами.

06.07.2018 10:25:00 Упаковка будущего

Упаковки будущего смогут в себе сочетать все функциональные и эксплуатационные характеристики, необходимые для удобного пользования, иметь невысокую цену и состоять из биоразлагаемых материалов или вторично перерабатываемого сырья с бесконечным циклом использования.

Многие виды современной упаковки уже имеют все необходимые атрибуты и свойства, придающие ей превосходные эксплуатационные характеристики. Материалы вторично перерабатываются и используются многократно в виде аналогичных или других товаров. Сейчас упаковочная индустрия стремительно развивается, предлагая потребителям новые высокотехнологичные варианты тары, эффективно выполняющие свои функции. Они не вредят окружающей среде и, будучи выброшенными, легко распадаются природным путем, не выделяя токсических веществ. Если гипотетически заглянуть в недалекое будущее, можно смело прогнозировать, что тара будет только улучшаться по всем показателям. Упаковка сможет при необходимости выдавать нужную порцию продовольственной и непродовольственной продукции, изменять температурные режимы хранения товара (подогревать или охлаждать), менять консистенцию и структуру содержимого и т.д. Возможны варианты съедобной тары, которую после прямого назначения можно будет употреблять в пищу.

Люди, которые заботятся о своем здоровье, большое внимание уделяют продуктам питания, тщательно подсчитывая количество белков, жиров и углеводов. Упаковка из будущего сможет не только информировать человека о вышеперечисленных компонентах продукта, но и обращать внимание на калорийность и наличие различных важных для функционирования организма веществ. С помощью новаторских штрих-кодов или чипов покупатель сможет узнать все о партии выпуска товара, сроке годности и прочих важных сведениях очень оперативно, не выходя из магазина, подсоединившись к глобальному сервису производителя продукции.

В наше время, когда, в том числе, и упаковка привела к появлению экологических проблем, биоразлагаемость станет главным критерием ее коммерческого успеха. Даже сейчас ученые разработали несколько видов полимеров, которые бесследно, не причиняя вред окружающей среде, распадаются в почве за 1,5-6 месяцев. Воздействие кислорода, влаги и ультрафиолетовых лучей могут запускать процессы внутри структуры материала упаковки, помогающие ей за короткое время самостоятельно утилизироваться.

Важно понимать, что именно потребности общества толкают производителей тары изготавливать новые образцы, которые будут соответствовать ожиданиям покупателей. Упаковка из экологически чистого сырья всегда будет пользоваться повышенным спросом. Неважно, какой тип продукции будет помещен в нее, главное чтобы потребитель точно зал, что она не вредит экологии и не принесет негативных последствий, даже если ее выбросить без специальной утилизации. Можно много рассуждать о том, какой должна быть тара в будущем, но стоит быть уверенным, что с развитием новых технологий она измениться до неузнаваемости, начнет приносить больше пользы, станет мультифункциональной. В конкурентной погоне производители будут изготавливать упаковку, положительно влияющую на жизнедеятельность человека.

06.07.2018 10:20:00 Пластиковый мусор в океане

На данный момент мировой океан сильно загрязнен пластиковым мусором, который плавает на огромных территориях. Безответственное отношение людей к утилизации полимерных отходов постепенно приводит к экологической катастрофе.

Все океаны нашей планеты на данный момент времени являются сильно загрязненным пластиковым мусором антропогенного происхождения. Такая плачевная экологическая ситуация возникла вследствие безответственного отношения людей к утилизации и переработке полимерных отходов. В основном таким мусором являются пластиковые бутылки и другие виды упаковки из этого материала, который либо вообще не разлагается в природных условиях, либо нуждается в многотысячном цикле естественного распада. Некоторые недобросовестные коммунальные предприятия или коммерческие производственные структуры выбрасывают полимерные отходы прямо в океан, море или реки. Регулярные попытки нескольких государств выловить и утилизировать отходы кардинально не могут повлиять на назревающее экологическое бедствие в «мировых водах». Проблема в том, что пластмассового мусора накопилось так много, что попадание его в океаны стало просто неизбежным явлением.

Токсичный пластик, раскаленный под палящими лучами солнца, отравляет воду и приносит вред морским обитателям. Больше всего пострадал от загрязнения Тихий океан. Несколько экспедиций за последнее время собрало большую доказательную базу существования «мусорного континента» в здешних северных локациях. К сожалению, статус нейтральных вод не позволяет вести нужный контроль над выброшенными отходами и многие мелкие и крупные рыболовные объединения загрязняют эти места, зная, что не понесут за это ответственности. Только меры системного характера, внедряемые самыми влиятельными международными организациями, могут кардинально изменить сложившуюся негативную ситуация, связанную с накоплением мусора в океанах. Чтобы отловить весь пластик, дрейфующий в этой местности, следует задействовать десятки тысяч техники и вложить огромные средства.

Большое тихоокеанское мусорное пятно

Это патогенное для окружающей среды образование антропогенного происхождения находится в северной части Тихого океана. Оно представляет собой скопление мусора из пластиковых бутылок и других использованных полимерных изделий различного типа и назначения. На пересечении здешних течений отходы с отдаленных и ближайших локаций стекается в это место, образуя огромное мусорное пятно. По предварительным расчетам экологов, там находится около 100 млн тонн полимерных отходов. Площадь «острова», которое еще называют «мусорным континентом», составляет примерно 1% от всей территории Тихого океана. С североамериканского континента отходы добираются сюда за 5 лет, а с азиатского — за 1 год, в связи со спецификой места расположения и движения течений. Большинство мусора попадает на тихоокеанское мусорное пятно из наземных источников и гораздо меньшая его часть была сброшена непосредственно в воду. Пластиковые отходы снижают уровень планктона в этой местности, делая проживание многих организмов просто невозможным. Старые рыбацкие сети являются самой опасной разновидностью мусора, так как в них запутываются другие отходы, формируя стабильные цельные образования. По самым скептичным прогнозам ученых, сегодняшняя площадь большого тихоокеанского мусорного пятна больше территории Франции в 3 раза.

06.07.2018 10:17:00 Чипсы Lay’s приглашают футбольных болельщиков проявить эмоции

Всемирно известный бренд Lay’s приглашает футбольных болельщиков принять участие в необычной акции. Фотографии самых активных и эмоциональных ее участников украсили упаковки популярных чипсов и появились на билбордах в различных странах и городах мира.

Представители креативного агентства SLAVA считают, что предложенная ими идея продвижения Lay’s имеет все шансы стать одной из самых масштабных и успешных в истории бренда. По мнению креативного директора агентства Евгения Пахмутова, такие масштабные спортивные состязания как ЧМ-2018 привлекают внимание миллионов людей возможностью выплеснуть свои эмоции, находясь на стадионе, в фан-зоне или кафе.

Авторы проекта предложили изобразить самых ярких и эмоциональных поклонников футбола на упаковках чипсов. Причем, отбор кандидатов проводить среди реальных болельщиков. Перед началом чемпионата было снято несколько рекламных роликов, в которых Лео Месси призывал всех фанатов футбола не сдерживать эмоции и стать на время лицом чипсов Lay’s.

Представители Lay’s отмечают, что подводить итоги этой компании еще рано. Однако уже сегодня можно говорить о значительном резонансе и огромном количестве загруженных болельщиками фотографий, подтверждающих интерес к совместному проекту Lay’s и SLAVA.

06.07.2018 09:09:00 Эксперты Роскачества установили, что вид тары не влияет на качество пива

Эксперты Роскачества в ходе выполнения правительственного поручения проверили качество различных материалов упаковки, используемой для разлива светлого фильтрованного пива, и не выявили каких-либо отклонений.

Представители Роскачества проверили около 40 отечественных и иностранных пивных брендов, реализующих свою продукцию в пластиковой, стеклянной и алюминиевой таре. В ходе проведенных исследования оценивалось, прежде всего, влияние различных материалов упаковки на ее содержимое.

Эксперты Роскачества пришли к заключению, что принципиальной разницы между различными видами современной упаковки нет. А все заявления о том, что ПЭТ-тара способствует отложению в пиве канцерогенов, не соответствует действительности. На качество пива влияет лишь качество исходных компонентов, соблюдение технологии изготовления, сроков и условий хранения.

Интересные результаты были также получены в ходе сравнения качества отечественного и импортного пива одной марки. Оказалось, что светлое пиво, сваренное в России и, к примеру, в Чехии в плане качества практически не отличается. Зато разница в цене более, чем ощутима — импортный напиток стоит в два раза дороже.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что эксперты Роскачества в ходе оценки качества отечественного светлого фильтрованного пива не присвоили высший бал ни одному из исследуемых образцов. Подобная оценка была с недоверием воспринята представителями Союза российских пивоваров. По мнению представителей этой организации, экспертиза проводилась с грубыми нарушениями и ее результаты не соответствуют действительности.

06.07.2018 09:05:00 Предприятия Segezha Group осваивают выпуск бумажных пакетов и сумок

На площадке Segezha Group в Ростовской области планируют к осени текущего года организовать производство оригинальных бумажных пакетов и сумок с кручеными ручками.

Segezha Group презентовала оригинальную многоразовую упаковку (пакеты и сумки различной толщины и объема) в июне текущего года в рамках выставки RosUpack-2018. Представленные образцы получили положительные отзывы, и компания планирует осенью текущего года наладить массовое производство бумажной упаковки.

Представители Segezha Group отмечают, что новую линю по выпуску пакетов Triumph 5 QT планируют ввести в эксплуатацию на базе ООО «Сегежская упаковка», дислоцирующегося в Ростовской области. Возможности современного оборудования позволяют выпускать несколько видов бумажных пакетов и сумок, пользующихся популярностью среди ритейлеров. На сегодняшний день многие розничные торговые сети высказывают заинтересованность в качественной экологичной упаковке, которая сможет заменить пластиковые пакеты.

06.07.2018 00:38:00 11 июля в Москве состоится мастер-класс по внедрению раздельного сбора отходов

11 июля в Москве всероссийский проект «Экодвор» проведет встречу для всех желающих наладить раздельный сбор отходов в своем дворе.

Участники узнают:

— про успешный опыт внедрения раздельного сбора во дворе силами самих жителей и получат инструкции и советы, как это делать;

— как легко и весело организовать соседский праздник «Экодвор» для вовлечения жителей в раздельный сбор;

— какие активности провести для детей и взрослых на тему раздельного сбора отходов и уменьшения образования мусора;

— как привлечь к раздельному сбору отходов больше людей;

— где найти помощников и волонтеров для проведения экологических мероприятий;

— где взять плакаты, баннеры, ролики социальной рекламы на тему раздельного сбора отходов и экопросвещения.

Бонус для участников встречи — бесплатные печатные материалы о раздельном сборе отходов.

Ведущие — координаторы проекта «Экодвор» в Москве и Московской области Анна Шопен, Карина Смирнова и Ольга Комиссарова; координатор проектов Движения ЭКА Анна Кудашева.

Место: Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2, «Точка Кипения» АСИ Дата и время: 11 июня, 18:00 Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке:

https://ecamir.timepad.ru/event/758430/

“Экодвор” — один из успешных и ярких форматов экологического просвещения на тему ответственного обращения с отходами в России. Любой желающий организовать раздельный сбор в своем дворе может присоединиться к проекту на сайте www.мойэкодвор.рф. В России с апреля 2017 года состоялось более 140 праздников «Экодвор» в 44-х населенных пунктах 22 регионов. В них приняли участие 17 тысяч человек, в переработку сдано более 20 тонн вторсырья.

Проект «Экодвор» реализуется фондом «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения «ЭКА» и является частью программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в России.

Henkel, APK, Borealis и Mondi способствуют развитию экономики замкнутого цикла, запуская производство устойчивой гибкой многослойной упаковки

В рамках своей стратегии устойчивого развития компания Henkel, производитель потребительских товаров, работает над повышением пригодности упаковки собственной продукции к переработке и увеличивает долю переработанных материалов в составе упаковки. Совместный проект Henkel, производителя упаковки Mondi, производителя пластика Borealis и компании APK, специализирующейся на технологиях повторной переработки материалов, призван значительно повысить экологичность пластиковой гибкой многослойной упаковки.

«Компания APK AG, расположенная в Мерзебурге, неподалеку от Лейпцига (Германия), разработала инновационный процесс повторного использования полимеров с применением сольвента, получивший название Newcycling®. Этот процесс обеспечивает возможность регенерации отходов сложной многослойной упаковки и получения высококачественных чистых материалов. Переработка с последующим гранулированием позволяет получить материал, схожий по свойствам с исходным пластиком», — поясняет Клаус Вониг (Klaus Wohnig), управляющий директор APK AG. Традиционные процессы механической переработки не позволяют добиться подобных результатов. В качестве дополнительного преимущества процесс Newcycling® отличается высокой экономичностью и позволяет получать переработанные сорта, которые можно будет реализовать по конкурентоспособным ценам.

Компания Mondi проверила пригодность переработанного LDPE пластика от APK для использования в многослойных пленках в своем центре исследований и разработок в Гронау (Германия), и успешно провела ряд предварительных тестов на пилотной установке на своей площадке. В рамках этого проекта LDPE пластик первичного изготовления, который ранее использовался для производства гибкой упаковки моющих средств, в значительной степени был заменен переработанным LDPE пластиком, полученным через процесс рециркуляции от APK. Компания Mondi использовала восстановленный материал для коэкструзии и ламинирования PE пленки с PET пленкой для печати, что позволило получить композитную дуплексную структуру и при этом сохранить внешний вид упаковки моющего средства. «Совместный проект призван выполнить требования стратегии Европейской Комиссии, принятой в январе 2018 года, согласно которым вся пластиковая упаковка в Европе должна стать перерабатываемой к 2030 году. Кроме того, данный проект подчеркивает техническую возможность повторной переработки использованной гибкой упаковки в многократных циклах, позволяя реализовать в полном смысле слова круговую экономику, которая способствует сохранению ценных ресурсов и помогает избежать отходов без ухудшения эксплуатационных характеристик продукта», — говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами Mondi Тимо Мюллер (Timo Müller), который отвечает за сотрудничество с компанией Henkel.

В настоящее время партнеры рассматривают возможности коммерциализации проекта и его предполагаемый запуск на рынок в начале 2019 года.

Справка о компании Henkel

Компания Henkel ведет свою деятельность во всем мире и обладает сбалансированным и диверсифицированным портфелем. Компания занимает лидирующие позиции в промышленном и потребительском секторе благодаря инновациям, брендам и технологиям трех бизнес-направлений. Подразделение Henkel Adhesive Technologies является признанным лидером на рынке клеевых технологий — во всех сегментах отрасли во всем мире. В направлениях Laundry Home Care и Beauty Care компания удерживает ведущие позиции на многих рынках и во многих категориях по всему миру. История успеха компании Henkel, основанной в 1876 году, насчитывает более 140 лет. Объем продаж компании за 2017 финансовый год составил более 20 миллиардов евро, в то время как скорректированная операционная прибыль за этот период составила около 3,5 млрд евро. Три ведущих бренда компании: Persil (стиральный порошок), Schwarzkopf (средства для ухода за волосами) и Loctite (клей) обеспечили продажи на уровне 6,4 миллиардов евро. Общее число сотрудников компании Henkel в разных странах составляет около 53 000 человек — это увлеченная своим делом мультинациональная команда, объединенная сильной корпоративной культурой и общими ценностями. Henkel является признанным лидером в области устойчивого развития и занимает ведущие позиции в многих международных индексах и рейтингах. Привилегированные акции компании торгуются на фондовой бирже DAX. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.henkel.com.

Подробнее об APK Компания APK со штаб-квартирой в Мерсебурге, близ Лейпцига, Германия, производит высококачественный повторно переработанный пластик из отходов потребительских продуктов и промышленного производства. Основная технология APK — процесс переработки Newcycling® с применением сольвентов, позволяющий получать высококачественные полимеры путем переработки сложных смесей и многослойных композитов (из так называемой многослойной упаковки), которые не удается перерабатывать с помощью традиционных систем ресайклинга. Это позволяет повторно использовать гранулированный рециркулят в областях с высокими требованиями к сырью, например, при производстве гибкой упаковки. Более подробную информацию можно получить на сайтах www.apk-ag.de и www.apk.ag.

Подробнее о Borealis

Borealis является поставщиком инновационных решений в области полиолефинов, базовых химикатов и удобрений. Компания со штаб-квартирой в Вене, Австрия, насчитывает около 6600 сотрудников и ведет свою деятельность в 120 странах мира. Выручка Borealis в 2017 году составила 7,5 млрд евро, а чистая прибыль — 1,095 млрд евро. Mubadala, через свою холдинговую компанию, владеет 64% долей в Borealis; остальные 36% акций принадлежат интегрированной международной нефтегазовой компании OMV со штаб-квартирой в Австрии. Borealis предлагает услуги и продукты заказчикам со всего мира и работает в сотрудничестве с Borouge, совместным предприятием с Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). www.borealisgroup.com.

Подробнее о Mondi

Mondi — один из глобальных лидеров по производству упаковочных материалов и бумаги, который вдохновляет своих клиентов и потребителей инновационными и экологичными упаковочными и бумажными решениями. Mondi представлена на всех этапах изготовления упаковочных материалов и бумаги — от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и полимерных пленок до разработки и изготовления эффективных промышленных и потребительских упаковочных решений. Устойчивое развитие лежит в основе ежедневной работы компании. В 2017 году объем продаж Mondi составил 7,1 миллиардов евро, а показатель EBITDA — 1,44 миллиарда евро. Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йоханнесбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондонской фондовой бирже (премиальный листинг), под тикерами MND и MNDI соответственно. Акции Mondi включены в индекс FTSE 100 и с 2008 года в серию индексов FTSE4Good, а также в индекс SRI социально-ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи с 2007 года.

05.07.2018 14:53:00 Путешествие в мир брендинга и упаковки на RosUpack

Одним из ярчайших выступлений в рамках деловой программы на выставке RosUpack-2018 стало выступление Уве Мелихара, управляющего партнера бренд-агентства Factor (Гамбург), а с недавнего времени и Президента Европейской ассоциации брендинга и дизайна упаковки (EPDA). Он рассказал о своем взгляде на брендинг и упаковку, о современных тенденциях и актуальных требованиях потребителя, которые невозможно игнорировать, создавая упаковку для любого продукта. Модератором программы выступил основатель и управляющий партнер агентства BRAND BROTHERS Александр Журбенко.

Уве обратил внимание на несколько реалий, которые во многом диктуют, какой должна быть современная упаковка, и на конкретных примерах показал, как упаковка может этим реалиям соответствовать.

Одной из главных тем в ходе всех трех дней деловой программы стала повсеместная цифровизация, которая коснулась не только упаковочной промышленности, но и всего современного мира. Уве принес на выступление коробку для программного обеспечения Windows 95, как пример того, что «навсегда ушло в цифру». Этот милый артефакт словно напомнил нам о том, как быстро меняется мир, и что будущее, которое наступило сегодня, уже завтра станет историей.

На вопрос Александра, не утратит ли в этой связи упаковка свое значение, нужна ли она будет через 10 лет, гость отметил, что одну свою функцию упаковка точно никогда не потеряет — она всегда будет защищать продукт, находящийся внутри. Он подчеркнул также, что упаковка должна доносить до покупателя информацию и выражать идентичность продукта.

Новый интересный подход к упаковке и брендингу в целом Уве назвал «drama baby», то есть ребенок сцены. Центральная идея — у продукта есть своя история, а упаковка, как часть этой истории, доносит ее до покупателя. Прежде чем совершить покупку, покупатель проходит свой путь, не всегда быстрый, но одной из точек контакта на этом пути всегда будет упаковка. Важно подготовить для нее «сцену». В качестве примера он привел два проекта, две истории: коробку для футболок компании Adidas, отражающую особое отношение к футболу, и упаковку для курительных трав, отсылающих потребителя к знаменитому фестивалю Woodstock, собравшему в 1969 году полмиллиона зрителей. Обе упаковки позволяют полностью погрузиться в специфическую атмосферу.

Г-н Мелихар рассказал также о том, насколько важно учитывать две аспекта, участвующих в решении о покупке — эмоциональные и рациональные мотивы покупателя. С одной стороны, потребность совершить покупку быстро, а с другой, вдохновиться, осознать ее необходимость. Например, чтобы соответствовать запросу потребителя, кофейни Starbucks в своем оформлении подстраиваются под традиции страны пребывания. Другая компания — производитель мебели MADE — удачно совместила электронный магазин и шоу-рум, куда можно прийти и выбрать подходящий товар при помощи планшета. Интересный проект был создан компанией, продающей пылесосы Dyson, их магазин похож скорее на музей, посещение которого формирует специфический потребительский опыт, что снова возвращает нас к индивидуальному пути каждого покупателя.

Для потребителя цифровые технологии упрощают весь процесс покупки. По словам Уве, мантра современного покупателя на сегодняшний день выглядит так: IWWIWWIWIWIWI… (I want…), я хочу, что, я хочу, где и т.д. Все, что доступно, можно получить здесь и сейчас. Нажатием одной кнопки можно совершить любую покупку, однако, момент истины происходит, когда мы разворачиваем упаковку и видим товар своими глазами.

Перед производителем цифровые технологии также открывают новые возможности. Выступающий отметил: его подход заключается, прежде всего, в том, что первоначально должна быть идея, которая будет хорошо воспринята, и только потом под эту идею можно подгонять технологии. Была упомянута также умная упаковка и возможность связать упаковку с техникой, например, смартфоном. Одним из таких полезных решений стала упаковка фармацевтического изделия для забора крови, где вместо сложной инструкции есть код, благодаря которому можно посмотреть на смартфоне видеоролик о том, как пользоваться этим продуктом, причем, результаты анализов приходят на этот же смартфон.

Говоря о том, что упаковка, так или иначе, несет информацию для покупателя, Уве особо остановился на иерархии этой информации, где золотым правилом является следующее утверждение: «более важное укрупнить, неважное уменьшить». Дальше он рассказал об одном из своих любимых проектов — ребрендинге упаковки продукции для сада Gardena, который при таком подходе позволил увеличить продажи компании на 30%.

Главное определить все первоначальные точки контакта бренда с покупателем и создать разумное путешествие от решения до покупки, говорит Уве, добавляя также, что на все нужно смотреть глазами покупателя.

Можно сказать, что выступление г-на Мелихара само стало, своего рода, увлекательным путешествием, подводя итоги которого Александр Журбенко совершенно справедливо отметил, что сегодня мы «переходим к новой парадигме — получение нового потребительского опыта, связанного и с продуктом, и с брендом».

09.07.2018 00:07:00 Президент подписал законопроект об отмене НДФЛ на сдачу макулатуры

3 июля Президент РФ подписал федеральный закон, освобождающий россиян от уплаты налога на доходы, полученные от сдачи макулатуры. Этот ФЗ уже опубликован и вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

Разработчики нормативного акта подчеркивают, что отмена НДФС в ситуации со сдачей вторсырья не окажет отрицательного влияния на доходы федерального бюджета. На сегодняшний день поступления в бюджет по этой статье отсутствуют.

Вместе с тем, официальная отмена этого налога позволит существенно мотивировать граждан к сдаче макулатуры и увеличить объемы сбора вторсырья. В конечном итоге это позволит улучшить ситуацию с обеспечением сырьем производителей целлюлозно-бумажной продукции и сократить расходы на утилизацию ТКО.

По информации Минпромторга, в России на переработку отправляется максимум 30% макулатуры. В США и странах ЕС этот показатель значительно выше. Ожидается, что в перспективе от НДФС будут освобождены граждане, сдающие стеклянную и пластиковую упаковку, лампы, батарейки и пр.

05.07.2018 03:12:00 «Азбука вкуса» планирует ограничить использование одноразовых пакетов

The Village сообщает, что компания «Азбука вкуса» планирует развернуть масштабную компанию, направленную на максимальное использование во всех супермаркетах многоразовой упаковки и отказ от одноразовых пластиковых пакетов.

По словам Максима Кощеенко, возглавляющего совет директоров компании, «Азбука вкуса» всегда поддерживала инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации. Реализация нового проекта предполагает популяризацию различных видов многоразовой упаковки, которые могут заменить традиционные одноразовые пластиковые пакеты. Руководитель компании считает, что ритейлеры могут и должны предоставлять своим покупателям объективную информацию, которая подтолкнет пользователя к выбору экологичной упаковки. Сроки реализации этой инициативы пока не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что «Азбука вкуса» еще в 2011 году инициировала широкое использование биоразлагаемых пакетов в своих супермаркетах. Компания также стала одним из первых отечественных ритейлеров, популяризирующих бумажные пакеты, как альтернативу пластиковой упаковке.

05.07.2018 03:00:00 IDS Borjomi Russia обновила дизайн упаковки воды «Святой источник»

Компания IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной воды, анонсировала выпуск новой серии продукции. Оформление популярного в нашей стране бренда «Святой источник» пополнилось коллекцией «Города России».

Оформлением упаковки новой линейки популярной воды занимались специалисты агентства UPRISE. На каждой этикетке серии «Города России» изображены популярные и знаковые места, ассоциирующиеся с одним из крупнейших отечественных городов. На начальном этапе в продаже появилась вода с изображениями Москвы и еще 5 городов.

В перспективе компания-изготовитель планирует размещать на этикетках воды «Святой источник» изображения и других российских городов. Причем, выбрать следующий населенный пункт смогут сами пользователи. В июле текущего года IDS Borjomi Russ открыла онлайн голосование по городам-кандидатам. Для того чтобы принять участие в проекте достаточно зайти на сайт GorodaRF.com и выбрать любимый город.

Разработчики этикеток рассчитывают, что обновленный дизайн упаковки понравится многочисленным иностранным и отечественным туристам. В IDS Borjomi Russia подчеркивают, что в нашей стране проводится масса спортивных, культурных и пр. мероприятий, привлекающих туристов со всего мира. Поэтому, очень важно обеспечить всех гостей качественной водой в красивой упаковке, популяризирующей достопримечательности различных городов. «Святой источник» на сегодняшний день считается ведущим брендом в сегменте природной питьевой воды.

05.07.2018 02:54:00 На RosUpack — 2018 АЦБК презентовал «Личный кабинет покупателя»

26 −29 июня в Москве состоялась главная упаковочная выставка России и Восточной Европы RosUpack 2018. В рамках мероприятия прошла презентация нового проекта АО «Архангельский ЦБК» — «Личный кабинет покупателя». Как прокомментировал это событие директор по продажам комбината Алексей Дьяченко, новый клиентский сервис АЦБК позволит всем покупателям мгновенно получать максимум оперативной информации в режиме он-лайн.

В ходе встреч и переговоров клиенты и партнеры Архангельского ЦБК были также проинформированы о графике остановов второй картоноделательной машины (КДМ-2) в первом квартале 2019 года в связи с окончанием реализации II этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

Как сообщалось ранее, полностью обновленная КДМ-2 на Архангельском ЦБК станет самой большой и современной картоноделательной машиной в России (обрезная ширина — 6,3 м, рабочая скорость для базового веса 125 г/м2 — 800 м/мин, для граммажей от 100 г/м2 и ниже — 1000 м/мин, производительность — более 300 000 т/год).

Вторая машина будет производить флютинг и крафтлайнер.

Монтаж современной высокотехнологичной КДМ-2 будет проведен на базе еще работающей КДМ с использованием существующего фундамента, но с усилением несущих конструкций здания.

В этом году участниками RosUpack стали 603 компании из 31 страны мира.

Свою продукцию на выставке представляют производители и поставщики упаковочного оборудования, готовой упаковки и этикетки, упаковочных материалов, сырья и оборудования для производства упаковки.

Посетителями стали более 20 тыс. специалистов из 74 регионов России. Среди них — представители компаний различных секторов экономики: пищевая промышленность; фармацевтика; парфюмерно-косметическая и химическая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; рекламно-полиграфические услуги, производство упаковки; оптовая и розничная торговля; логистика и склад и др.

04.07.2018 12:03:00 На базе Химпарка «Тагил» будет открыто производство жидкого стекла

ООО «Промстеклоцентр-ЕКБ» планирует открыть новое производство жидкого стекла на базе Химического парка «Тагил» (Свердловская область). Представители компании подготовили необходимый пакет документов, и производитель получил статус официального резидента парка.

На сегодняшний день ООО «Промстеклоцентр-ЕКБ» является одним из ведущих производителей Урала в сегменте выпуска жидкого стекла, кремнезоля и силикат-глыбы. Продукция компании пользуется популярностью в различных регионах России. Ее традиционно закупают строительные компании и металлургические предприятия.

Производственные мощности ООО «Промстеклоцентр-ЕКБ» сосредоточены в Башкиростане, Московской, Тульской и Свердловской областях. Создание производства в индустриальном парке «Тагил», по мнению руководства компании, позволит расширить географию поставок и ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, Химический парк «Тагил» привлекает внимание инвесторов развитой инженерной инфраструктурой, мощной сырьевой базой и удобной логистикой. Представители парка отмечают, что одновременно с ООО «Промстеклоцентр-ЕКБ» был зарегистрирован еще один резидент, планирующий открыть деревообрабатывающее производство.

04.07.2018 09:20:00 По итогам I квартала зафиксировано падение сырьевых затрат при выпуске крафт-целлюлозы

Производители южной беленой хвойной крафт-целлюлозы (SBSK) констатируют рекордное снижение стоимости сырьевых ресурсов (16,2% от цены целлюлозы). Аналогичное падение стоимости сырьевых затрат было зафиксировано четверть века тому.

Аналитики Wood Resources International констатируют, что практически во всех странах мирах отмечается увеличение спроса на целлюлозу, что, в свою очередь, привело к росту цен на древесную щепу и минимально сказалось на сырьевых затратах.

Вместе с тем, в отдельных регионах отмечаются достаточно серьезные отклонения от среднестатистических показателей. К примеру, в восточной Канаде по итогам I квартала текущего года хвойная щепа подешевела на 16%. В сегменте лиственной щепы отмечалось существенное подорожание сырья, особенно на рынках России, Финляндии и Испании.

Рекордное снижение сырьевых затрат зафиксировано среди производителей SBSK на латиноамериканском рынке, в южных штатах США, отдельных европейских странах и Океании. По предварительным оценкам сырьевые затраты в этих регионах сравнимы с показателями 25-летней давности.

Что касается стоимости беленой хвойной крафт-целлюлозы (NBSK), то в текущем году она достигла очередного максимума. По состоянию на конец марта это привело к снижению сырьевых затрат до 22,5% от стоимости конечной продукции.

04.07.2018 10:11:00 Новый Даниссимо с трубочкой

Новый «Даниссимо» с трубочкой разработан специально для удобного использования йогурта с жидкой консистенцией. Существует несколько вариантов вкусовых решений этого продукта от одноименного бренда.

Всеми любимый и широко известный йогурт «Даниссимо» этой весной стал выпускаться в новом удобном стаканчике, оснащенном трубочкой. Производители сделали такой вариант упаковки для своего молочнокислого продукта для более комфортного потребления жидкой консистенции йогурта. Новый коктейль SHAKEGO в обновленной упаковке имеет ряд преимуществ по сравнению с продуктом в привычном стаканчике. Во-первых, его можно пить на ходу, не беспокоясь о том, что содержимое стакана выльется наружу. Такой режим потребления продуктов не является предпочтительным и полезным, но в нашем быстро развивающемся мире, когда каждая секунда на счету и опоздание может стоить многого, быстрый перекус на ходу бывает единым возможным вариантом для занятых людей. Во-вторых, разнообразие модельного ряда тары продуктов подстегивает потенциальных покупателей приобрести новинку с усовершенствованными конструктивными особенностями упаковки. Сама форма стаканчика препятствует его выскальзыванию с ладони, что тоже является его преимуществом. В ассортименте йогуртных коктейлей SHAKEGO от «Даниссимо» есть 3 варианта вкуса: клубничное мороженое, капучино и кокос-шоколад.

Герметичное укупоривание тары с трубочкой в этом виде йогурта от Danone помогает продлить время его потребления, плюс ко всему, в стаканчик не могут попасть посторонний предмет или инородная субстанция, способная привести в негодность весь продукт. Упаковка SHAKEGO изготавливается из высококачественного полипропилена, что делает ее износоустойчивой, прочной и надежной во время транспортировки и непосредственной эксплуатации.

Продукция компании Danone насыщена лактобактериями, бифидобактериями и другими микроорганизмами, которые положительно влияют на регулировку различных процессов в желудочно-кишечном тракте. Они помогают выводить токсины, укреплять иммунитет, восстанавливать поврежденные локации патогенной микрофлорой и более эффективно расщеплять аминокислоты. Сложно переоценить пользу йогуртов, где находится большое количество бактерий, важных для жизнедеятельности всего организма.

Свойства новых стаканчиков с трубочкой от Danone

Материал, из которого произведены стаканчики, обладает барьерными свойствами, помогающими предохранить продукцию от негативного воздействия различных факторов внешней среды. Такая тара не боится перепадов температур и способна нивелировать прямые солнечные лучи, эффективно защитив от них йогурт. Привлекательный внешний вид стакана также играет большую роль. Он вызывает положительные эмоции у потребителей продукции Danone. Пищевой полипропилен, из которого выпускают тару, вторично перерабатывается, что позволяет не наносить вред окружающей среде, используя такой вид упаковки. В жаркие летние дни, такая разновидность стаканчиков способна дольше держать йогурт в прохладном состоянии, чем стандартные емкости для кисломолочных продуктов. Использование такой одноразовой тары может принести массу удовольствия. Трубочки в новом «Даниссимо» имеют оптимальный диаметр для дозировки порции употребляемого йогурта. Они достаточно прочные, чтобы эффективно выполнять свою прямую функцию.

04.07.2018 10:02:00 Бутылочный ПЭТФ по-прежнему дорожает

Эксперты отмечают, что бутылочный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) в текущем году подорожал более чем на 89%.

Стабильное увеличение стоимости ПЭТФ констатируется в течение трех крайних месяцев текущего года. По итогам июня этот вид термопластика стал дороже на 14,5%. Постоянный рост цен объясняется, прежде всего, сезонным увеличением спроса на эту продукцию.

Отечественные компании-производители отмечают, что практически весь объем выпускаемого ПЭТФ реализуется оптовым клиентам. Эта тенденция спровоцировала существенное увеличение розничной стоимости полиэтилентерефталата — в июне килограмм ПЭТФ реализовывался за 175-180,5 рублей.

Специалисты также отмечают, что на увеличение стоимости ПЭТФ оказывает влияние рекордный рост цен на хлопковом рынке. Кроме того, образование дефицита этого вида сырья вызвано нестабильными погодными условиями (засухи, ураганы и пр.), а также резким увеличением объемов закупки хлопка компаниями из КНР.

04.07.2018 10:00:00 Правила сбора макулатуры

Существует несколько важных правил сбора макулатуры и ее сортировки для ускорения процесса вторичной переработки целлюлозно-бумажного сырья, также есть определенные требования в пунктах приема к таким материалам.

Переработка вторичного сырья на данном этапе развития глобальной экономики является одним из основополагающих принципов ее функционирования. Целлюлозно-бумажная продукция определенных видов может до 9 раз проходить этап промышленного преобразования и использоваться как готовый товар. Целесообразность вторичной переработки таких материалов обусловливается 2-мя факторами: коммерческой выгодой и беспокойством производителей изделий о сохранности окружающей среды.

Люди, которые хотят сдать макулатуру, могут самостоятельно отнести ее в пункт приема или договорится о вывозе. Во всех местах приема целлюлозно-бумажного сырья существуют требования к поступившему материалу. Например, картон должен быть чистым, то есть не иметь явных следов загрязнения, которые снизят качество переработки. Гофрированная бумага или картонные изделия не должны содержать металлические и пластиковые конструктивные элементы, прикрепленные к ним. Влажное или мокрое вторичное сырье на пунктах не принимается. Если на материалах есть следы лакокрасочных изделий, масла и прочих химических веществ, то их, скорее всего, не станут покупать. На некоторых пунктах приема макулатуры не берут глянцевые журналы и яичные лотки.

На цену вторсырья влияет способ его производства: наличие или отсутствие мелованного слоя, целлюлозный, дуплекс— или триплекс картон, хромэрзац и т.д. Назначение бумаги или картона также формирует его стоимость. Упаковочные, фильтровальные, технические, полиграфические и строительные аналоги могут отличаться по цене приема за 1 кг продукции.

Большинство пунктов приема макулатуры переходят на выкуп уже отсортированного сырья, а некоторые еще принимают бумагу и картон, самостоятельно разделяя материалы на разные виды. В отдельные производственные линии попадает полиграфическая продукция из целлюлозно-бумажного сырья, на которой размещена черно-белая и цветная печать, видоизмененная любым декоративным и защитным покрытием, гофрированная, однослойная и многослойная. Собранная макулатура, в зависимости от своего происхождения, назначения и состояния на момент сдачи, разделяется на 3 класса качества: А, В и С.

На что обращать внимание при сборе макулатуры?

Если Вы собрались заняться таким полезным для экологии занятием, как сбор макулатуры, в первую очередь, следует обратить внимание на происхождение этого сырья. Важно, чтобы оно не находилось на территории, зараженной различными отравляющими и токсическими веществами, так как этот материал может накапливать ядовитые субстанции в верхних слоях. Это опасно не только для того, кто собирает макулатуру, но для тех, кто будет ее перерабатывать или пользоваться готовым товаром на ее основе. Все конструктивные элементы бумажных или картонных изделий из полимеров, металлов и других материалов должны отсоединяться, так как с их наличием сырье вряд ли примут на пункте сбора макулатуры. Не забывайте, что переработанный картон и бумага пойдут на изготовление различных видов упаковки, фильтров в разнообразные механизмы, полиграфической продукции и изоляционных материалов.

03.07.2018 16:16:00 Машины для глубокой печати

Существуют различные машины для нанесения глубокой печати, которые отличаются по своим функциональным возможностям, конструктивным особенностям, производительности и методу работы.

Глубокая печать наносится с помощью специальной формы, которая вдавливает изображение или надпись в поверхность, заполняя ее краской. Такой вид декоративной манипуляции нужен для придания изделию улучшенного эстетичного вида. Иногда он является единственно возможным в связи с физико-химическими особенностями материала, на который сложно нанести печать другим способом. Листовая и рулонная форма продукции загружаются в различные печатные машины. Последний вариант используется для товаров с большим тиражом, потому здесь очень важна скорость размещения изображения. Аппараты такого типа отлично функционируют с использованием жидких красок. Благодаря модульному строению и отдельным замоточно-размоточным секциям, машины для нанесения глубокой печати за короткий промежуток времени способны качественно выполнить несколько разноплановых операций. В зависимости от типа аппарата, они могут быть оснащены разными по размерам и мощности цилиндрами и гильзами, которые непосредственно участвуют в процессе размещения изображения или надписей на товары. Многие виды целлюлозно-бумажных материалов, фольги и полимерных изделий отлично поддаются глубокой печати. Предустановка на аппарате может выполняться с помощью оператора или в автоматическом режиме, это зависит от индивидуальных особенностей механизма.

Особенности машин для глубокой печати

Важнейшей особенностью машин для глубокой печати является возможность нанести на различные виды товаров тонкую и сложную градацию оттенков, которую никак нельзя разместить с помощью офсетной и флексопечати. Клей для холодной склейки конструктивных элементов тары может наноситься такими аппаратами вместе с печатным слоем, что позволяет существенно сократить производственный процесс, выполняя 2 операции с минимальным интервалом. На гибкие виды упаковки легко ложится глубокая печать, придавая готовому изделию улучшенный внешний вид. Процесс настройки важно производить без простоя техники, иначе, в конечном счете, это приведет к снижению коммерческой выгоды. Учитывая этот фактор, современные машины для такого вида печати работают в автоматическом режиме, существенно повышая свою производительность. Все механизмы оснащены секциями для заливки краски, охладительными отсеками и локациями для сушки, объединенными в один аппарат. В некоторых вариантах оборудования есть возможность нарезать материал и заматывать его в рулоны. Такие мультифункциональные машины будут эффективно выполнять большой спектр необходимых работ с упаковочным сырьем.

Для малых и средних тиражей печати, при постоянной смене исходного материала, лучше всего подойдут турельные или консольные механизмы. С их помощью можно оперативно менять настройки печати, исходя из рабочей поверхности изделий. Ротографические печатные машины современного образца реализуют непрерывное размещение изображений на различных материалах длительное время, что позволяет выпустить большой тираж однотипной продукции. Все они оснащены центральным управлением с помощью высокотехнологичного компьютера, способного регулировать необходимые производственные процессы быстро и точно.

03.07.2018 16:12:00