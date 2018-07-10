ГД может отказаться от введения уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций на территории РФ

«Мы скорректировали свое мнение, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно исключить», — сказал Вячеслав Володин в ходе общения с парламентскими журналистами.

«Наша задача — создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, чтобы их объем рос», — заявил Председатель ГД

Вячеслав Володин отметил, что сейчас обсуждается вопрос, целесообразно ли сохранить административную ответственность для бизнеса за исполнение антироссийских санкций на территории России . Он также подчеркнул, что «деловое сообщество в первую очередь ставит вопрос о необходимости наказания» для тех, кто умышленно призывает к санкциям.

«По второй части законопроекта (об уголовной ответственности за призывы к введению антироссийских санкций — прим. ред.) есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», — сказал Председатель ГД.