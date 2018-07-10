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Отравившийся «Новичком» британец очнулся
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Отравившийся «Новичком» британец очнулся 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Британец, отравившийся нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», пришел в сознание в больнице Солсбери, передает Reuters.
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