Госдуму предостерегли от переплат абонентами за отмену национального роуминга

Денис Кусков рассказал НСН, сколько процентов пользователей сотовой связи нуждается в отмене национального роуминга.

Законопроект об отмене национального роуминга прошёл первое чтение в Госдуме , сообщает ИА REGNUM . Согласно поправкам, тарифы на услуги связи перестанут дифференцироваться в зависимости от нахождения абонента в том или ином регионе страны. Отмечается, что изменения не коснутся доступа к мобильному интернету. Помимо этого предлагается сделать бесплатными входящие вызовы для абонентов, находящихся за пределами региона, в котором была зарегистрирована SIM-карта.

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Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал законодателей учесть все нюансы в этом вопросе, чтобы за отмену национального роуминга, которым пользуются 20% населения страны, не пришлось платить всем абонентам.

«Чтобы правильно работать в этом направлении, нужно смотреть на всё в совокупности. Нужно понимать, что сотовые операторы — это не те компании, которые будут все выпадающие расходы платить из собственного кармана. Если на сегодняшний момент в среднем по России связь обходится в 300 рублей на человека в месяц, не хотелось бы, чтобы эта цифра существенно увеличилась. Поэтому, мне кажется, что нужно соблюсти все пропорции, которые не навредили бы, в конечном счёте, абоненту. Тем более что лишь 20% из 100% пользователей выезжают за пределы домашнего региона», — напомнил Кусков.