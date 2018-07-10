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Пока ты спала: дачникам запретили сажать картошку
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Пока ты спала: дачникам запретили сажать картошку 

Лиза 7 часов назад
Фото: Лиза
@bledansПока ты спала: дачникам запретили сажать картошкуПо новым правилам дачникам запретили сажать картофель, выращенный на собственных участках. Эту информацию разместила газета «Новые Известия» по ссылкой на статью 10.12 КоАП:
Дачники больше не могут сажать собственную картошку. Теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах.
Как было указано, садоводу, решившему нарушить запрет, грозит шртраф от 500 до 1000 рублей.
Реакция пользователей в Сети оказалась однозначной: дачники немедленно взбунтовались, отказавшись верить правдивости информации.
Кстати, среди звезд российского шоу-бизнеса есть немало садоводов-любителей, которые проводят свободное время на дачных участках.
Среди них Эвелина Бледанс (49), Лолита Милявская (54) и Анна Семенович (38). Пока что они никак не отреагировали на появившуюся новость.
@bledans
@ann_semenovich
@lolitamilyavskaya
К счастью, Россельхознадзор опроверг данную информацию:
Таких инициатив служба не выдвигала.
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