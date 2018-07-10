Пока ты спала: дачникам запретили сажать картошку

@bledansПока ты спала: дачникам запретили сажать картошкуПо новым правилам дачникам запретили сажать картофель, выращенный на собственных участках. Эту информацию разместила газета «Новые Известия» по ссылкой на статью 10.12 КоАП:

Дачники больше не могут сажать собственную картошку. Теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах.

Как было указано, садоводу, решившему нарушить запрет, грозит шртраф от 500 до 1000 рублей.

Реакция пользователей в Сети оказалась однозначной: дачники немедленно взбунтовались, отказавшись верить правдивости информации.

Кстати, среди звезд российского шоу-бизнеса есть немало садоводов-любителей, которые проводят свободное время на дачных участках.

@bledans

@ann_semenovich

@lolitamilyavskaya

К счастью, Россельхознадзор опроверг данную информацию:

Таких инициатив служба не выдвигала.