Механические монстры прошлого

С XVI века в промышленности европейских стран произошла переориентация с мелких ремесленных хозяйств на мануфактуры. Основным источником энергии новых производств служили водяные колёса, но специфика горнодобывающей отрасли требовала решить вопрос передачи энергии от ближайшей реки к шахте.

Для вентиляции, откачки воды, транспортировки руды и рабочих в Германии были придуманы линии передачи механической энергии. Их расцвет пришёлся на XVIII век, с массовым переходом от ручного труда к машинному. Такие системы широко использовались на рудниках Германии, Англии Швеции , достигая четырёхкилометровой длины. К середине XX века использование малоэффективных систем повсеместно прекратилось.

Одна линия сохранилась в промышленном музее в Бад-Кёзене (Bad Kösen), Германия. Там расположен завод XVIII века по добыче соли. Энергия вырабатывается водяным колесом на реке, а затем передаётся к насосу на дистанцию 175 м при помощи возвратно-поступательных движений деревянных штанг на качающихся опорах. Непосредственно работа линии на 1:23 и 4:23.

Похожую систему середины XIX века можно наблюдать в Швеции (городок Pershyttan). Здесь более продвинутая версия, с двумя линиями на качающемся коромысле.