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Механические монстры прошлого
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Механические монстры прошлого 

Телеканал «Наука» 7 часов назад
С XVI века в промышленности европейских стран произошла переориентация с мелких ремесленных хозяйств на мануфактуры. Основным источником энергии новых производств служили водяные колёса, но специфика горнодобывающей отрасли требовала решить вопрос передачи энергии от ближайшей реки к шахте.
Для вентиляции, откачки воды, транспортировки руды и рабочих в Германии были придуманы линии передачи механической энергии. Их расцвет пришёлся на XVIII век, с массовым переходом от ручного труда к машинному. Такие системы широко использовались на рудниках Германии, Англии и Швеции, достигая четырёхкилометровой длины. К середине XX века использование малоэффективных систем повсеместно прекратилось.
Одна линия сохранилась в промышленном музее в Бад-Кёзене (Bad Kösen), Германия. Там расположен завод XVIII века по добыче соли. Энергия вырабатывается водяным колесом на реке, а затем передаётся к насосу на дистанцию 175 м при помощи возвратно-поступательных движений деревянных штанг на качающихся опорах. Непосредственно работа линии на 1:23 и 4:23.
Похожую систему середины XIX века можно наблюдать в Швеции (городок Pershyttan). Здесь более продвинутая версия, с двумя линиями на качающемся коромысле.
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