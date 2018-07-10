В Кирове в многоквартирном доме обрушилась балконная плита: управляющая компания не спешит с ремонтом

Балконная плита у жильцов первого этажа дома № 9 по улице Победы в поселке Костино обрушилась пару месяцев назад.

Жильцы дома рассказали изданию progorod43.ru, что в управляющей компании ремонтировать балкон не спешат:

«Нам сказали, что ремонт балконов — наша забота. И в программу капремонта ремонт балкона не входит».

В управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы, прокомментировали, что выдали предписание собственникам на ремонт балкона. По словам заместителя руководителя УК, балкон — это собственность жильцов.

Другое мнение у эксперта в сфере ЖКХ Андрея Воробьева

«Балконные плиты входят в состав общего имущества многоквартирного дома (подпункт «в» части 2 Постановления Правительства РФ №491). Соответственно ответственность за их обрушение несет управляющая организация».

Фото — progorod43.ru