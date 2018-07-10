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В Кирове в многоквартирном доме обрушилась балконная плита: управляющая компания не спешит с ремонтом
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В Кирове в многоквартирном доме обрушилась балконная плита: управляющая компания не спешит с ремонтом 

Vyatka-grad.ru 7 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Балконная плита у жильцов первого этажа дома № 9 по улице Победы в поселке Костино обрушилась пару месяцев назад.
Жильцы дома рассказали изданию progorod43.ru, что в управляющей компании ремонтировать балкон не спешат:
«Нам сказали, что ремонт балконов — наша забота. И в программу капремонта ремонт балкона не входит».
В управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы, прокомментировали, что выдали предписание собственникам на ремонт балкона. По словам заместителя руководителя УК, балкон — это собственность жильцов.
Другое мнение у эксперта в сфере ЖКХ Андрея Воробьева:
«Балконные плиты входят в состав общего имущества многоквартирного дома (подпункт «в» части 2 Постановления Правительства РФ №491). Соответственно ответственность за их обрушение несет управляющая организация».
Фото — progorod43.ru
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