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Мобильная связь подорожает, но не сильно
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Мобильная связь подорожает, но не сильно 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Отмена национального роуминга на территории России, то есть полное стирание границ регионов для абонента, может привести к росту тарифов на сотовую связь. Такое мнение высказал президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, прокомментировав соответствующий законопроект, который Госдума приняла 10 июля в первом чтении.
«Между мобильными операторами большая конкуренция, и эта инициатива может привести к тому, что им придётся повышать тарифы на местную связь», — сказал Домбровский «Парламентской газете».
Он напомнил, что сегодня по решению ФАС уже идёт отмена внутрисетевого роуминга. Это означает, что когда человек приезжает в другой регион, он осуществляет звонки в его пределах, не переплачивая за роуминг, а звонки домой, в свой субъект, рассматриваются по-прежнему как междугородние.
«С момента перехода на такую систему тарифы на связь в домашней зоне уже выросли, но впрочем, не так существенно, на четыре-пять процентов», — сказал эксперт.
10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект группы депутатов от «Справедливой России». Предполагается, что абонент будет звонить по одному и тому же тарифу независимо от того, в каком регионе он находится. По мнению одного из инициаторов документа, замруководителя фракции Олега Нилова, сейчас уже нет тех технических условий, которые вынуждали операторов предусматривать роуминг внутри страны.
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