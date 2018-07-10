Мобильная связь подорожает, но не сильно

Отмена национального роуминга на территории России , то есть полное стирание границ регионов для абонента, может привести к росту тарифов на сотовую связь. Такое мнение высказал президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский , прокомментировав соответствующий законопроект, который Госдума приняла 10 июля в первом чтении.

«Между мобильными операторами большая конкуренция, и эта инициатива может привести к тому, что им придётся повышать тарифы на местную связь», — сказал Домбровский « Парламентской газете ».

Он напомнил, что сегодня по решению ФАС уже идёт отмена внутрисетевого роуминга. Это означает, что когда человек приезжает в другой регион, он осуществляет звонки в его пределах, не переплачивая за роуминг, а звонки домой, в свой субъект, рассматриваются по-прежнему как междугородние.

«С момента перехода на такую систему тарифы на связь в домашней зоне уже выросли, но впрочем, не так существенно, на четыре-пять процентов», — сказал эксперт.