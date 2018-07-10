Десятиклассник из Красноярска создал видеоролик для конкурса Breakthrough Junior Challenge

Ученик физико-математического класса гимназии № 13 Академгородка ( Красноярск Артем Кирсанов создал крутой видеоролик для участия в конкурсе Breakthrough Junior Challenge 2018. В видео с названием «Биологические часы» школьник рассказывает о циркадных ритмах и контролирующих их молекулярных механизмах, за чье открытие в 2017 году трое американских ученых получили Нобелевскую премию.

В интервью корреспонденту «Чердака» Артем заявил: «Я хотел попробовать свои силы в данном конкурсе, и, помимо этого, разумеется, разузнать что-то интересное из области современной науки, самому разобраться и рассказать другим. От этого проекта, даже еще не узнав результаты конкурса, я уже получил довольно много. Прежде всего, я наконец разобрался в сложной теме, которую мне до создания ролика не удавалось освоить. Кроме того — незабываемый опыт написания сценария, работы перед камерой и создания анимации, чего, в общем-то, я раньше не пробовал. Поэтому, несмотря ни на какой результат конкурса, я в любом случае очень рад, что пошел на это. Работать над проектом было довольно сложно, в основном из-за чисто технических препятствий в виде слабого компьютера, но, одновременно, и чертовски интересно. Это был своего рода вызов, ибо я и сам не был уверен — получится ли довести задуманное до конца или нет».

Премия Breakthrough Prize была учреждена Юрием Мильнером совместно с другими интернет-предпринимателями, включая Марка Цукерберга , Сергея Брина, Присциллу и Салмана Хана. Помимо нескольких номинаций для уже состоявшихся ученых — в области физики, математики и биологических наук, вручаются также премии New Horizons для молодых ученых и (начиная с 2015 года) премии Junior Challenge для школьников.

Все претендующие на премию школьники должны создать небольшой видеоролик (не более 10 минут), объясняющий какую-либо важную концепцию из математики, биологии или теоретической физики. Главные критерии оценки видео: простота и доходчивость объяснения, способность увлечь, яркость и креативность материала, а также сложность выбранной концепции.

Победитель получает грант на обучение (ранее он составлял 250 000 долларов), также премию (около 50 000 долларов) получает учитель старшеклассника по профильному предмету, а в школе где он учится организуется лаборатория стоимостью в 100 000 долларов.