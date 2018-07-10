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Калужская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут сотрудничать в автомобилестроении
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Калужская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут сотрудничать в автомобилестроении 

ТАСС 8 часов назад
ТАСС, 10 июля. Калужская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут сотрудничать в торгово экономической, научно-технической и культурной сферах. Реализация соглашения, подписанного во вторник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, будет способствовать развитию бизнеса в сфере автомобилестроения, железнодорожного и авиационного транспорта.
"Укрепление межрегиональных связей с провинцией Хэйлунцзян в области промышленности, сельского хозяйства и логистики, обмен научными знаниями, опытом, технологиями, туристский и культурный обмен будут способствовать развитию бизнеса в Калужской области", — говорится в сообщении агентства регионального развития Калужской области.
Китайские компании рассматривают возможность строительства заводов по изготовлению комплектующих для железнодорожного и авиационного транспорта на территории Калужской особой экономической зоны. По данным регионального министерства экономического развития, внешнеторговый оборот Калужской области и Китая в 2017 году увеличился за год в 2,1 раза и достиг почти $960 млн За тот же период на 20% увеличились показатели экспорта, на 110% — импорта.
В 2016 году Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Проект позволил значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Поезд курсирует между железнодорожной станцией «Ворсино» и китайским портом «Далянь».
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Южная Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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