Это не Таиланд, но потеряться можно: волгоградские пещеры опасны и загадочны

На территории Волгоградской области существуют десятки известных пещер. Часть из них стала объектами достопримечательностей для туристов, другие закрыты, а некоторые живут только в памяти старожил и городских легендах.

Большинство волгоградских пещер до сих скрыты под землёй

Глаза и ноздри Дракона

Одно из самых загадочных мест Волгоградской области находится в Жирновском районе. Ежегодно сюда приезжают тысячи уфологов, в надежде увидеть неизвестные круги на полях, НЛО и изуродованные молниями берёзовые рощи. Среди всех этих фантастических вещей наиболее реально встретить глубокие тоннели, уходящие в землю.

За необычное сходство со сказочным персонажем, одна из пещер носит имя «Глаза Дракона». Вход в подземелье представляет собой огромные глаза размером 0,8 на 1,5 метра. Талые воды закрыли лаз пробкой примерно в пяти метрах от входа. Попытки раскопать его пока окончились неудачно.

Тайны волгоградских пещер открывают любители-энтузиасты

Не удалось раскопать и соседнюю пещеру «Ноздри Дракона». Пещера высотой менее одного метра засыпана белым песком.

Пещеры в «Овраге Всегда».

На склонах оврага с необычным названием неподалёку от Медведицкой гряды располагается несколько пещер. Пещеры находятся в десяти шагах друг от друга. Одна из них закрыта двухметровыми идеально круглыми камнями. По мнению исследователей, доступ в пещеру закрыли люди. Что находится внутри остаётся загадкой. Доступ в другие пещеры по-соседству проблематичен, сохранившиеся лазы очень узкие.

О спрятанной сокровищнице легендарного атамана возле села Нижняя Добринка в Камышинском районе до сих ходит очень много мифов. Большинство из них основано на вере в тайник, оставленный Степаном Разиным на временной стоянке разбойников.

Снаружи она выглядит как обычная нора. Внутри лаз расширяется до большого размера. В пещере очень много ходов. Туристы лазают по ним в надежде найти клад, раззадоренные историями и сказаниями.

В начале 80-х годов прошлого века волгоградская экспедиция спелеологов у подножия холма Степана Разина нашла самую крупную пещеру среди всех известных в Волгоградской области. Катакомбы длиной более километра назвали пещерой Майской. Через несколько лет специалисты обнаружили неподалёку ещё одну крупную пещеру, названной Лисьей. Вокруг холма Степана Разина найдено пять различных пещер по версии учёных соединявшихся друг с другом.

В сети пещерных ходов легко затеряться

Пещеры на Ураковом и Настином буграх

Неподалёку от пещеры Степана Разина расположены Ураков и Настин бугры, знаменитые рукотворными пещерами. Их появление датируется XVIII — XIX веками. Считается, что до революции здесь была крупная сеть ходов протяжённостью до 800 метров.

По мнению большинства краеведов, пещеры вырыли немцы-колонисты, использовавшие их в качестве штолен по добыче камня. По другим версиям в катакомбах от преследований властей и церкви скрывались староверы.

В подземных катакомбах могли скрываться староверы

Высота пещер достигает полутора метров. На стенах сохранились следы обработки. В пещерах нередко случаются обвалы из-за чего их протяжённость постепенно уменьшается. Заходить в лабиринты ходов очень опасно. Во многих местах установлены подпорки, чтобы подземелье не обвалилось на головы туристов.

Немецкие колонисты добывали в вырытых пещерах камень

В семи километрах от Камышина на Горах-Уши спрятана, по преданию, ещё одна пещера. По легенде она уходит глубоко под землю, но найти подземный лаз до сих пор не удалось.

Горы-Уши хранят под собой не одну загадку

Может быть именно здесь скрывается легендарная пещера

Пещеры в меловых горах

Троицкий Каменно—Бродский мужской монастырь хранит тайну возникновения пещер на высокой меловой горе. Монашеские поселения стали появляться здесь ещё во времена татаро-монгольского ига. Официально монастырь был основан в 1860 году. Одно время в пещерах якобы хранились спрятанные во время гражданской войны богатства. Ходы даже взрывали в надежде пополнить золотой запас Советской России . На сегодняшний день в открытом доступе для посещений только один из пяти ярусов катакомб.

Как рассказал V1.ru волгоградский любитель туризма и фотограф Максим Арьков, однажды он оказался в каменно-бродских пещерах на всю ночь.

— Мы с друзьями приехали на экскурсию и отбились от основной группы туристов. С любопытством изучая внутренние лазы, мы не заметили, что все уже ушли, а нас закрыли снаружи, — рассказал Максим Арьков. — Естественно, что нас никто не услышал и пришлось ночевать внутри пещер. Ощущения не передаваемые.

Монахи открыли вход только в одну сеть подземных ходов

В Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре в Серафимовиче сохранились подземные ходы длиной 165 метров, выкопанные в 1874 году. Сейчас увидеть можно только один вход глубиной около 50 метров. Он носит название «Крёстный ход Спасителя». Закрытые взору обывателей лазы называются «Страстный путь Божией Матери».

По преданию пещеры голыми руками рыли по ночам под руководством игумении Арсении монахини. В подземелье хотели создать пещерный храм, но реализовать задуманное не успели. В 30-х годах прошлого века советские власти засыпали катакомбы землёй. В 80-х годах их раскопали и сделали главной достопримечательностью монастыря.

Паломники спешат посетить пещеры, где находится каменная плита якобы с отпечатками рук и ног игумении Арсении. Здесь монахиня молилась и, по легенде, к ней в пещеру явилась богородица.

Рифовая пещера

Одна из редких естественных пещер на территории Волгоградской области обнаружена около 10 лет назад в Иловлинском районе. Она находится в теле окаменевшего кораллового рифа, за что и получила название Рифовая. Найти её можно на правом склоне балки Глубокая на правом берегу Дона. Она расположена примерно в километре от берега неподалёку от урочища Подгорское. 150 миллионов лет назад над Поволжской низменностью был океан Тетис, сформировавший существующие и поныне удивительные меловые горы. На стенах пещеры сохранились окаменевшие веточки кораллов.

Сергей Игнатьев , побывавший в пещере, рассказал, что добраться до неё очень сложно.

— К раскопанной спелеологами коралловой пещере ведёт только тропинка. Подъехать к ней на машине прост нереально, — говорит волгоградец. — В природном парке «Донской» обещали сделать пещеру туристическим местом, но в итоге посчитали это нерентабельным. Туристов везти до места несколько десятков километров, а пешком подниматься ещё около получаса.

Сиротинская пустынь

Скит Свято-Вознесенского Кременского мужского монастыря до революции находился на правом берегу Дона у подножия горы Кобылья голова.

Историю загадочной пещеры хранят сторожилы станицы Сиротинской.

— Пещера была глубиной более 70 метров и вела в подземную церковь высотой до шести метров и площадью около 60 квадратов, — рассказала Елена Ветрова . — Внутри посередине стоял большой камень. Он заменял алтарь, а на стене был вырублен трёхметровый крест. При пустыне монахи держали небольшую ферму.

По одной из версий, священнослужители покинули пещеру в 20-х годах прошлого века. По другой, местные жители видели в скиту последнего монаха после Великой Отечественной войны. Предположительно, это был последний настоятель Кременского монастыря, архимандрит Пантелеимон. Пещера на сегодняшний день закрыта огромной глыбой, и попытки исследователей отодвинуть её успехом не увенчались.

Подземные ходы «Старой Сарепты»

Где-то неподалёку по легенде зарыты 25 килограмм золота

До наших дней дошла легенда, что все здания Сарепты связывались между собой подземными ходами. В одном из подземелий якобы похоронена дочь пивовара Краутвуфта. Вместе с ней богатый немец положил и честно заработанные 25 килограммов золота. Останки девушки в таинственных ходах охраняется железным рыцарем.

Здания в «Старой Сарепте» связывали катакомбы

Альтернативная версия легенды повествует, что девушка умерла во время родов.

— После смерти приведение по ночам навещало малютку и отец малыша позвал последнего пастор в истории Сарепты Константина Руша. Зайдя в комнату, они увидели дух немки, кормящей ребёнка грудью, — рассказывают в музее-заповеднике «Старая Сарепта». — Пастор взял её за руку и довёл до кладбища. С тех пор приведение в Сарепте не появлялось.

Призрак оставил в покое горожан, но нередко встречается в подземельях

Безродненские пещеры

Село Безродное в давние времена располагалось в 20 километрах от Царицына на противоположном берегу Волги. В 1860 году Андрей Черкасов основал в разросшейся деревне религиозную секту еноховцев и создал братство. Себя волжанин объявил святым и, по преданию, отправился в паломничество в Киево-Печёрскую Лавру.

— Там он срисовал сеть подземных ходов храма и решил перенести их в Безродное. Верные адепты якобы вырыли сеть подземных тоннелей точь-в-точь как в Лавре, только против часовой стрелки, — говорит любитель истории Максим Арьков. — В пещерах сектанты делали молельные комнаты, схроны и постепенно соединяли вырытые ходы друг с другом.

О секте узнали власти и разогнали её участников. Андрея Черкасова сослали в Суздаль под строгий надзор местного настоятеля. Все ходы в пещеры приказали засыпать. Часть пещер были обнаружены во время строительства 39-го микрорайона в городе Волжском

Пещеры озера Баскунчак

В шести километрах от посёлка Нижний Баскунчак большой популярностью у туристов пользуются пещеры, образованные протоками воды. Их длина тянется примерно на километр. На дне гротов можно увидеть запасы пресной воды. По легенде время в каньонах останавливается и его совсем не ощущается. Пещеру можно найти во всех туристических маршрутах на солёное озеро.

Катакомбы Илиодора

Легендарный иеромонах в 1910–1911 годах затеял под Свято-Духовом монастырём строительство трёхэтажных катакомб. Их возведение длилось около полутора лет. На территории монастыря насыпали гору Фавр и разместили в ней скит. Его Илиодор планировал соединить с подземными ходами специальной шахтой. Но насыпь простояла всего несколько лет и осыпалась. По некоторым данным, во время Сталинградской битвы в них спасались от бомбёжек лютваффе жители осаждённого города.

Найти хотя бы часть трёхэтажных катакомб не могут ни учёные, ни монахи

Волгограде ходят легенды, что подземные ходы доходили до реки Царица. Часто можно услышать историю, что на территории монастыря и сейчас появляются заблудившиеся горожане, спустившиеся в подземелье за несколько километров отсюда.

Среди горожан и исследователей бытует мнение, что вокруг города были созданы целые комплексы разбойничьих пещер. В 1925 году якобы на территории нынешнего Красноармейского района во время стройки рабочие натолкнулись на пещеру на глубине пяти метров. Её протяжённость составляла около 200 метров.

Одним из сохранившихся свидетельств о царицынских пещерах представляют исследования экспедиции Баллода, проводившейся в 1919–1921 годах. Ею только на территории Ельшанского оврага было обнаружено более 30 пещер. Обнаружить их в густо застроенном Волгограде пока не удаётся.