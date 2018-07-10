Белый дом нашёл китайский шпионов в Boeing

Китайская госкомпания AVIC (Aviation Industry Corporation of China) пытается приобрести акции крупнейших американских авиакосмических гигантов. В США считают, что таким образом Китай планирует получить доступ к передовым технологиям. AVIK производит самолёты, вертолёты, беспилотники, авиационное оборудование и является частью ВПК КНР.

Как сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа , американские спецслужбы обратили внимание на активность китайской компании и сообщили об этом правительству. AVIC уже купила акции нескольких компаний коммерческой авиации и собиралась стать миноритарным акционером таких гигантов, как Boeing , Northrop Grumman, General Dynamics и Lockheed Martin. Какие-то дополнительные подробности журналистам не сообщили.

По открытой информации, компания AVIC в 2011 году основала совместное с General Electric предприятие по разработке авионики. В 2010 году китайская госкомпания приобрела производителя авиамоторов Continental Motors, а через год — производителя лёгких самолётов Cirrus Aircraft.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stephen Shaver

Штаб-квартира General Aircraft

Издание напоминает про шпионский скандал, случившийся в 2009 году, когда инженер Boeing китайского происхождения Донфанг Чунг получил 16 лет за шпионаж в пользу Пекина. По данным американской прокуратуры, Чунг передал руководству Поднебесной целый ряд технологических и коммерческих секретов фирмы Boeing, выполнявшей работы по программам создания космического корабля многоразового использования «Спейс-шаттл» и ракет Delta IV, а также сведения о системе заправки ракет топливом, на пятилетнюю разработку которой компания израсходовала $50 млн Сейчас необходимо законодательно запретить китайским государственным компаниям приобретать американские активы, резюмируют авторы материала.

Не украли, а позаимствовали

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил в беседе с News.ru, что Китай активно заимствует авиационные технологии у других стран. Однако в большинстве случаев речь не идёт о шпионаже и воровстве. «Это вполне допустимое копирование прототипов. Этим все занимаются, и Соединённые Штаты в том числе. Просто в последнее время Трамп и его команда огульно обвиняют всех, в том числе и Китай, в воровстве технологий, и не только авиационных», — пояснил он.

Global Look Press/ Xinhua /Zhao Dingzhe

Дрозденко напомнил, что не так давно американские авиаконструкторы сами активно заимствовали технологии у российских. «Американцам следует хотя бы напомнить про заднее хвостовое поворотное сопло истребителя пятого поколения F-35, которое подозрительно напоминает разработки нашего ОКБ имени Яковлева, или катапультные кресла. Американцы в своё время очень любили „сотрудничать“ с нашими авиапроизводителями, предлагая относительно скромные суммы в обмен на технологии. Но это тоже нельзя назвать шпионажем, заимствования есть у всех, даже у передовых держав», — указал Дрозденко.

Китайцы заимствуют технологии у авиапроизводителей по всему миру. «С той же корпорацией „Мотор Сич“ они сотрудничают довольно давно. А китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 сильно напоминает российский опытно-экспериментальный прототип МиГ-1.44. Но всё это абсолютно легально. Чертежи никто ни у кого не ворует», — заключил военный эксперт.