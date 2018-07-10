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Благотворительный фонд Тимура Исламова стал 76-м в реестре НКО-иноагентов
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Благотворительный фонд Тимура Исламова стал 76-м в реестре НКО-иноагентов 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Казанский репортер
Минюст России внес благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, передает ТАСС.
«10 июля 2018 года Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Республике Татарстан внеплановой документарной проверки. Фонд стал 76-й организацией в реестре НКО-иноагентов.
Фонд был создан в 2006 году в Набережных Челнах. Организация занимается проблемами людей, зараженных ВИЧ и СПИД, наркозависимых, а также освободившихся из мест лишения свободы.
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