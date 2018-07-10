Политолог назвал охотой на ведьм запрет в Германии турецких байкеров

Александр Рар в эфире НСН о гонениях на турецкоязычных жителей Германии со стороны ультралиберальных политических кругов.

МВД Германии запретило группировку байкеров и рокеров Osmanen Germania, в которую входят преимущественно выходцы из Турции . Об это говорится в сообщении ведомства.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил причины запрета группировки Osmanen Germania.

«С моей точки зрения, тут царит что-то необыкновенное в отношении Турции. Это очень похоже на то, как два года назад власти ругали выходцев из России , преимущественно русских немцев. Причиной стала поддержка Путина, русского патриотизма и национальной идеи. Тоже самое сейчас происходит в отношении турецкоязычных жителей Германии», — рассказал политолог.

Александр Рар объяснил, что «гонения» на этнических турок, проживающих в Германии, и имеющих немецкое гражданство началось во время Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

«Озиль, один из самых лучших футболистов Германии, спортсмен турецкого происхождения, сфотографировался вместе с Эрдоганом. С моей точки зрения это абсолютно легально. Он с одной стороны немецкий гражданин, а с другой стороны, в душе — турок. Футболист поехал в Турцию, встретился в президентом своей исторической родины, а его практически на словах казнили. Его довели до того, что он стал очень плохо играть. Сейчас СМИ его пытаются выгнать из немецкой сборной. Казус с байкерами — такая же история», — заявил НСН Рар.

Раввин назвал причину издевательств над евреями в немецких школах Немецкий политолог объяснил, что тенденция нападок на неэтнических немцев связана с волнениями в официальных кругах Германии и в кругах либеральной интеллигенции. Первопричиной является ошибочное мнение по поводу полной ассимиляции, в данном случае, турок, проживающих на территории Германии и принятие ими, так называемых, либеральных ценностей.

«В СМИ и в ультралиберальных политических кругах идет жуткая охота на ведьм под знаменем защиты демократии, либеральных и европейских ценностей от идей авторитаризма. Носителями этих идей также называют Путина, Эрдогана , Трампа и так далее. В данном случае получается, что проживающие в Германии турки симпатизируют Эрдогану по каким-то патриотическим соображениям. Поэтому власти хотят таким образом выжечь у них этот самый патриотизм. Однако это приведет только к дальнейшему противостоянию. Это очень грустно и жалко на это смотреть», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» призвали руководство сборной Германии исключить из состава национальной команды на ЧМ-2018 полузащитников Месута Озиля и Илкая Гюндогана, которые ранее были замечены на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сфотографировались с лидером страны.