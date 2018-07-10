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Швейцария ведет расследование в отношении шести лиц и двух банков в рамках дела 1MDB
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Швейцария ведет расследование в отношении шести лиц и двух банков в рамках дела 1MDB 

Банки.ру 8 часов назад
Швейцария продолжает расследование в отношении двух банков и шести должностных лиц по подозрению в подкупе иностранных чиновников и других правонарушениях в рамках дела об отмывании денег в малазийском государственном фонде 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который посетил Малайзию с официальным визитом для координации расследования.
Под следствием находятся два бывших должностных лица из 1MDB, два бывших должностных лица из суверенных фондов Абу-Даби и два должностных лица из саудовской энергетической группы Petrosaudi. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не является одним из «публичных должностных лиц», которые фигурируют в расследовании, говорится в заявлении.
Расследование также продолжается в отношении швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые оказались неспособны обнаружить и предотвратить преступные действия, а также, возможно, в них участвовали.
В период с 2009 по 2015 год 1MDB получил финансирование в размере 7 млрд долларов для инвестиций в проекты экономического развития, но предполагается, что все средства или их часть (4,5 млрд долларов, по оценкам Минюста США) использовались для других целей, в частности для личного обогащения вовлеченных лиц.
В сентябре 2015 года ФБР США начало расследование дела о возможном отмывании денег через фонд. На сегодняшний день 1MDB находится в центре расследований об отмывании денег по меньшей мере в шести странах, включая Швейцарию, Малайзию и Соединенные Штаты.
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