Швейцария ведет расследование в отношении шести лиц и двух банков в рамках дела 1MDB

Швейцария продолжает расследование в отношении двух банков и шести должностных лиц по подозрению в подкупе иностранных чиновников и других правонарушениях в рамках дела об отмывании денег в малазийском государственном фонде 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который посетил Малайзию с официальным визитом для координации расследования.

Под следствием находятся два бывших должностных лица из 1MDB, два бывших должностных лица из суверенных фондов Абу-Даби и два должностных лица из саудовской энергетической группы Petrosaudi. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не является одним из «публичных должностных лиц», которые фигурируют в расследовании, говорится в заявлении.

Расследование также продолжается в отношении швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые оказались неспособны обнаружить и предотвратить преступные действия, а также, возможно, в них участвовали.

В период с 2009 по 2015 год 1MDB получил финансирование в размере 7 млрд долларов для инвестиций в проекты экономического развития, но предполагается, что все средства или их часть (4,5 млрд долларов, по оценкам Минюста США ) использовались для других целей, в частности для личного обогащения вовлеченных лиц.