Более 4,5 тыс. человек с начала текущего года изъявили желание служить по контракту в войсках Восточного военного округа

Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех военнослужащих.

С начала текущего года более 4,5 тыс. человек изъявили желание и уже заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. В их числе — свыше 2,5 тыс. человек, которые заключили контракт вместо прохождения обязательной службы по призыву.

Всего на пункты отбора граждан по набору на контракт с начала текущего года было подано более 7 тыс. заявлений.

Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.

Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в объединении ВВС и ПВО.

До конца года специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тыс. военнослужащих по контракту.