Принять дополнительные меры: замгенпрокурора России обратился к губернатору по поводу дольщиков

Заместитель генерального прокурора России обратился к губернатору Челябинской области

В надзорные органы от жителей Южного Урала поступают множество жалоб на длительную реакцию властей по решению проблем пострадавших дольщиков. И несмотря на все принятые меры, ситуация остаётся сложной: не восстановлены права и интересы более трёх тысяч участников долевого строительства многоквартирных домов. Это жилой комплекс «Чурилово Lake City», долгострой на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Каслинской, а также «Академ Riverside», где некоторым дольщикам предлагается жилье меньшей площади и в черновом исполнении.

— В связи с этим заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв в порядке статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проинформировал о сложившейся ситуации губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, предложив организовать в соответствии с установленной компетенцией принятие уполномоченными органами власти региона дополнительных мер, направленных на устранение отмеченных недостатков, — передаёт пресс-служба управления генпрокуратуры России в УрФО.

Отдельное внимание было уделено двухэтажному дому на улице Доватора, подлежащему расселению и находящемуся в опасной близости от стройки.

Ещё одной проблемной точкой региона Юрий Пономарёв назвал капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В региональную программу капремонта на 2014–2043 годы включены 19635 объектов, при этом часть из них имеют высокую степень физического износа основных конструктивных элементов. Шесть таких домов выявили прокуроры во время надзорных мероприятий: два признаны аварийными, капремонт ещё четырёх признан нецелесообразным на стадии разработки проектно-сметной документации.

В конце минувшей недели заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв отметил, что челябинцы стали меньше жаловаться на плохой воздух. По его мнению, улучшению ситуации со смогом во многом способствовали жёсткие меры надзорных органов и силовых структур. Такое мнение он высказал во время приёма граждан в Челябинске, во время которого не прозвучало ни одной жалобы на выбросы. Всего Юрий Пономарёв успел выслушать около двух десятков человек.

Дома ООО «Гринфлайт» заморозило в начале 2016 года. К лету за достройку микрорайона «Академ Riverside» взялся новый инвестор. По предложению губернатора Бориса Дубровского этим занялся владелец магнитогорской строительной компании «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий . Для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, которых на тот момент насчитывалось 4538 человек, разработали дорожную карту — план действий. «Гринфлайт» обязуется полностью выполнить его до конца 2018 года. Более того, недавно было объявлено, что в этом году в микрорайоне «Академ Riverside» начнётся строительство школы и детского сада.

А в июне Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока . Вместо СИЗО ему было предложено выйти под залог в четыре миллиона рублей.

Уголовное дело о хищении денег дольщиков полиция возбудила в мае прошлого года, но следствие шло вяло. Сотрудники правоохранительных органов активизировали работу в ноябре, когда президент Владимир Путин после визита в Челябинск позвонил дольщице компании «Речелстрой». Дело передали для расследования в региональное управление СК

В мае этого года учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок стал фигурантом второго уголовного дела. Его обвиняют в нарушении законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере (часть 2 статьи 200.3 УК).

Имя второго подозреваемого официально не называется. По данным следствия, вместе с Пязоком в течение 2016 года он направил более 297 миллионов рублей дольщиков на цели, не связанные со строительством домов. Подтвердить эту версию должны результаты ряда экономических экспертиз, проведение которых назначили ещё зимой.