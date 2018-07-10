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Незаконные работы в городской усадьбе Андреевых приостановят в Москве
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Незаконные работы в городской усадьбе Андреевых приостановят в Москве 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве приостановят нелегальные работы по устройству ленточного фундамента в городской усадьбе Андреевых конца XVII — XIX веков в центре столицы, эти работы не предусмотрены проектной документацией объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.
«Департамент культурного наследия города Москвы выдал официальное предписание на приостановку работ по устройству ленточного фундамента с восточной стороны Городской усадьбы Андреевых в Голиковском переулке. Причиной послужило несоответствие проводимых работ согласованной проектной документации», — говорится в сообщении.
Городская усадьба Андреевых, расположенная по адресу: Голиковский переулок, дом 11, является объектом культурного наследия регионального значения.
Нелегальные работы специалисты ведомства предписали приостановить до 15 августа.
«Правообладатель Главного дома Городской усадьбы Андреевых не первый раз нарушает законодательство: за последние 4 года его уже привлекали к административной ответственности за проведение незаконных работ на памятнике», — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Как отмечается в сообщении, воссоздание объемов на исторических фундаментах с восточной стороны Главного дома проектным решением предусмотрено в виде легковозводимых конструкций.
В данный момент ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении.
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