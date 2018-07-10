Незаконные работы в городской усадьбе Андреевых приостановят в Москве

Москве приостановят нелегальные работы по устройству ленточного фундамента в городской усадьбе Андреевых конца XVII — XIX веков в центре столицы, эти работы не предусмотрены проектной документацией объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Департамент культурного наследия города Москвы выдал официальное предписание на приостановку работ по устройству ленточного фундамента с восточной стороны Городской усадьбы Андреевых в Голиковском переулке. Причиной послужило несоответствие проводимых работ согласованной проектной документации», — говорится в сообщении.

Городская усадьба Андреевых, расположенная по адресу: Голиковский переулок, дом 11, является объектом культурного наследия регионального значения.

Нелегальные работы специалисты ведомства предписали приостановить до 15 августа.

«Правообладатель Главного дома Городской усадьбы Андреевых не первый раз нарушает законодательство: за последние 4 года его уже привлекали к административной ответственности за проведение незаконных работ на памятнике», — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов

Как отмечается в сообщении, воссоздание объемов на исторических фундаментах с восточной стороны Главного дома проектным решением предусмотрено в виде легковозводимых конструкций.

В данный момент ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении.