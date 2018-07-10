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В Госдуме поддержали проект о едином платеже по имущественным налогам
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В Госдуме поддержали проект о едином платеже по имущественным налогам 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам платить имущественные налоги единым платежом.
Документ предоставляет физлицам добровольно перечислять в бюджетную систему единый налоговый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж перечисляется по месту жительства налогоплательщика или месту его пребывания, а если такое место отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости.
Уплата такого единого платежа за гражданина может быть произведена иным лицом, которое, однако, после этакой уплаты не вправе требовать возврата из бюджетной системы соответствующих средств.
Редакция первого чтения предполагала уплату «специальных авансовых взносов», однако в ходе доработки законопроекта было решено использовать вместо них единый налоговый платеж. При этом право использовать единый платеж или платить налоги по отдельности сохраняется за налогоплательщиком, пояснил глава бюджетного комитета ГД Андрей Макаров, выступая на заседании комитета.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 12 июля.
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