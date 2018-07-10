В ЛДПР рассказали о новой пенсионной системе

«На данный момент из более чем 50% субъектов РФ поступили отзывы. Исходя из поступивших отзывов, позиции имеют положительную направленность в отношении концепции законопроекта», — отметил замглавы ЛДПР Ярослав Манилов. «Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно — законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика» — цитирует Манилова ТАСС. Пресс-служба Минтруда сообщила, что с каждым днем положительных отзывов о повышении пенсионного возраста растет, и на сегодняшний день реформу поддерживают в 61 регионе.