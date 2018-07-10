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Минюст включил в реестр иноагентов организацию «Фонд Тимура Исламова»
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Минюст включил в реестр иноагентов организацию «Фонд Тимура Исламова» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО-иноагентов татарский Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан Тимура Исламова, сообщается на сайте ведомства.
"Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщается на сайте организации, факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки.
Как следует из информации на сайте фонда, он начал свою деятельность в 2006 году в Набережных Челнах и занимается проблемами социально уязвимых групп — это люди, употребляющие наркотики и живущие с ВИЧ, освободившиеся из мест лишения свободы, коммерческие секс-работницы и так далее.
По заявлению фонда, он сотрудничает с международными организациями — ООН, Всемирной организацией здравоохранения, частными фондами и организациями.
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