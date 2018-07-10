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Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Митине увенчался крестом
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Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Митине увенчался крестом 

Управа района Митино 8 часов назад
Фото: Управа района Митино
На храм в честь равноапостольных Константина и Елены в районе Митино водрузили купол с крестом. Этот храм является одним из самых высоким из тех, что строятся по программе «200 православных храмов Москвы».
Площадку строящегося храма посетил советник мэра столицы и советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.
— Его открытие станет заметным событием в жизни города, — подчеркнул Ресин.
Еще одной точкой объезда стал храм Николая Чудотворца в Тушине, строящийся на берегу канала имени Москвы, а также храм священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. (ск)
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