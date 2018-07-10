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На Пятницком шоссе состоится литературная программа, посвященная цветам
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На Пятницком шоссе состоится литературная программа, посвященная цветам 

Управа района Митино 8 часов назад
Фото: Управа района Митино
В четверг, 12 июля, в библиотеке № 247 на Пятницком шоссе представят литературную программу, посвященную разнообразию мира цветов.
— Для гостей мероприятия состоятся громкие чтения стихов известных поэтов о цветах. Во время чтения стихотворений на плазменном телевизоре будет идти видео ряд с подборкой различных цветов, — отметили в ЦБС СЗАО.
Для присутствующих состоится развлекательная программа с викторинами и разгадыванием загадок. Пройдут конкурсы «Собери картинку», «Отгадай цветок по описанию». Состоится танцевальная разминка «Цветочная Симфония», в которой нужно будет энергично повторять движения за ведущим под музыку.
Всех желающих ждут в 11.00 по адресу: Пятницкое шоссе, дом 16/1. Вход свободный. (ск)
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