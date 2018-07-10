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Володин: из закона об исполнении санкций могут убрать уголовную ответственность
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Володин: из закона об исполнении санкций могут убрать уголовную ответственность 

Газета.Ru 8 часов назад
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что норма об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций может быть исключена из законопроекта. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Считаем, что эта статья (ответственность за исполнение санкций против России — "Газета.Ru") должна быть либо в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить", — сказал Володин.
Он уточнил, что уголовную ответственность могут убрать из первой части законопроекта, которая касается исполнения санкций против России. Спикер добавил, что при этом представители деловых кругов настаивают, чтобы в законе осталась норма об уголовной ответственности за призывы к антироссийским санкциям.
Володин заключил, что законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию, если по нему будет принято окончательное решение.
Ранее Володин рассказал, когда закончится работа над законом об ответственности за санкции.
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