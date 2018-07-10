Милонов напомнил Скворцовой о «водочных баронах»

Виталий Милонов. Говорить о способности человека дожить до 120 лет можно только в теории. На практике это не реально — с учётом условий, в которых живут россияне, считает депутат Госдумы

О биологической предрасположенности человека жить дольше ста лет во вторник рассказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова . Рассуждая о периодах жизни человека — детстве, активной зрелости и старении — она отметила, что увеличение продолжительности жизни подразумевает продление всех этих этапов, а не только последнего. Министр напомнила, что ещё в начале ХХ века считалось, что детство заканчивается в 11 лет, а уже в 60-е этот рубеж сместился к 16-летию.

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«Это общая закономерность, она присуща всему живому, всему человечеству. Потому что потенциал жизни человека достаточно велик, по самым скромным оценкам — не менее 120 лет», — считает Вероника Скворцова.

По мнению Виталия Милонова, достичь на практике таких показателей можно только при кардинальном пересмотре политики государства по охране здоровья граждан. «Нужно поддержать инициативы о запрете Кока-Колы, МакДональдса и сладких йогуртов, ввести налог на сахар и запрет на использование транс-жиров», — сказал Милонов « Парламентской газете ».

Существующие подходы позволяют травить россиян с самого юного возраста, убеждён он. «У нас в некоторых субъектах люди до шестидесяти не доживают. Потому что едят отравленную еду — сосиски, колбасы. Курят, живут в пьянке. Водочные бароны отравляют наших людей!» — посетовал депутат.

Ещё более важно заботиться об экологической обстановке, которая подчас просто катастрофическая, добавил парламентарий. «Мы живём, когда мы что-то потребляем — воздух, воду, пищу. Индустриализация и использование черт знает каких технологий приводит к тому, что то, что мы потребляем — в той или иной степени опасно для нашего организма», — констатировал Виталий Милонов.