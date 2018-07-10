В Кыргызстане устранят минимальный уровень цен на товары из ЕАЭС

ЕЭК отмечает готовность Кыргызской Республики устранить барьер во взаимной торговле, прекращено рассмотрение дела о признаках недобросовестной конкуренции, классифицирован мостовой кран, утверждено положение об удостоверяющем центре Комиссии.

Кыргызская Республика выразила готовность устранить барьер, связанный с применением минимального уровня контрольных цен в отношении товаров, которые ввозятся в страну из государств-членов Евразийского экономического союза.

В Кыргызстане размер налога на ряд импортируемых из стран-участниц Союза товаров начисляется исходя из утвержденного минимального уровня контрольных цен, без учета сложившегося уровня рыночных цен и фактической стоимости приобретения товаров. При этом в отношении аналогичной продукции, производимой в Республике, или при ее импорте из третьих стран минимальный уровень контрольных цен не применяется, а стоимость товаров рассчитывается исходя из цен, фактически оговоренных сторонами сделки.

Коллегия Комиссии отметила готовность Кыргызской Республики внести изменения в акты национального законодательства с целью приведения их в соответствие с правом Союза до октября 2018 года. Коллегия ЕЭК вернется к рассмотрению этого вопроса в октябре 2018 года.

Российскую Федерацию. Коллегия Комиссии в очередной раз рассмотрела вопрос об ограничениях на поставки молочной продукции из Республики Беларусь

Было отмечено, что введение временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь отдельных видов молочной продукции не соответствует праву Союза. При этом Республика Беларусь и Российская Федерация готовы к снятию ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Для этого будет реализована соответствующая дорожная карта.

В то же время, в случае сохранения Российской Федерацией не соответствующих праву Союза ограничительных мер в отношении поставок белорусской молочной продукции, вопрос об уведомлении о необходимости исполнения положений Договора о ЕАЭС в трехмесячный срок еще раз будет рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии.

Коллегия Комиссии не обнаружила нарушений российской компанией «Уральская станкопромышленная компания» (УСК) общих правил конкуренции на трансграничных рынках, закрепленных в договоре о ЕАЭС. Рассмотрение дела прекращено.

Ранее в Комиссию поступило обращение Министерства национальной экономики Республики Казахстан , материалы которого указывали на возможное наличие признаков недобросовестной конкуренции. В частности, по мнению ТОО «Завод металлоконструкций Stahlbau» (Республика Казахстан) ООО «УСК» незаконно использовало фирменное наименование предприятия из Казахстана, а также фотографии и описание завода на своем сайте и в каталогах.

В ходе изучения материалов обращения было установлено, что УСК использовала без разрешения Stahlbau фото производственных мощностей в Казахстане, а также указывала, что эти мощности являются промышленной площадкой УСК.

Тем не менее Комиссия не установила конкурентных отношений между российским и казахстанским предприятиями ни на одном из трансграничных рынков.

Отсутствие конкурентных отношений не позволяет квалифицировать действия УСК как недобросовестную конкуренцию (пункт 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС).

Также классифицирован мостовой кран на неподвижных опорах с электрическим приводом — в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 1 и 6 он отнесен к субпозиции 8426 11 000 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Утверждено gоложение об удостоверяющем центре (УЦ) Комиссии. Удостоверяющий центр является компонентом интеграционного сегмента ЕЭК и предназначен для обеспечения представителей Комиссии сертификатами ключей электронной цифровой подписи для подписания электронных документов. Положение об УЦ Комиссии определяет статус, цели, задачи деятельности, функции и т. д.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ