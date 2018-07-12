В Греции нашли глиняную плитку со стихами из «Одиссеи»

Группа греческих и немецких исследователей обнаружила в ходе раскопок в Олимпии (поселении в Древней Греции , где возникли и в течение многих веков проводились Олимпийские Игры) глиняную плитку с 13 стихами из «Одиссеи» Гомера. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на министерство культуры Греции.

На плитке содержится 13 стихов из XIV песни поэмы, в которых описывается, как Одиссей обращается к своему другу свинопасу Эвмею. Согласно предварительному анализу, находка датируется римской эпохой — предположительно, до III века н. э.

Если дата подтвердится, отрывок можно будет считать древнейшей из известных записей «Одиссеи», обнаруженных в Греции. При этом ранее в Египте был найден фрагмент папируса с отрывком из данной поэмы Гомера, датируемый III веком до н. э.