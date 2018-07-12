В Греции нашли глиняную плитку со стихами из «Одиссеи» 

Группа греческих и немецких исследователей обнаружила в ходе раскопок в Олимпии (поселении в Древней Греции, где возникли и в течение многих веков проводились Олимпийские Игры) глиняную плитку с 13 стихами из «Одиссеи» Гомера. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на министерство культуры Греции.
На плитке содержится 13 стихов из XIV песни поэмы, в которых описывается, как Одиссей обращается к своему другу свинопасу Эвмею. Согласно предварительному анализу, находка датируется римской эпохой — предположительно, до III века н. э.
Если дата подтвердится, отрывок можно будет считать древнейшей из известных записей «Одиссеи», обнаруженных в Греции. При этом ранее в Египте был найден фрагмент папируса с отрывком из данной поэмы Гомера, датируемый III веком до н. э.
«Одиссея» является второй после «Элиады» классической поэмой древнегреческого поэта Гомера. Предполагается, что произведения было написано в VIII веке до н. э. В поэме повествуется о странствиях мифического героя Одиссея, который возвращается на родину после Троянской войны, и о его жене Пенелопе, ждавшей мужа на острове Итака.