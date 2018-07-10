Археологи обнаружили старейший отрывок из поэмы Гомера «Одиссея»

АФИНЫ, 10 июля. / ТАСС /. Группа греческих и немецких археологов обнаружила при раскопках отрывок из поэмы Гомера «Одиссея», который, как они считают, может быть старейшим из всех сохранившихся. Фрагмент на гравированной глиняной табличке был найден на Пелопоннеском полуострове в Древней Олимпии — крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр, сообщает во вторник агентство Reuters

Отрывок содержит тринадцать строк из XIV рапсодии «Одиссеи», где ее главный герой, Одиссей — царь острова Итака — обращается к своему верному другу — свинопасу Эвмею. Согласно предварительным оценкам, находка датируется Римской эпохой и, вероятно, относится к периоду до III века нашей эры. Точный возраст отрывка еще нуждается в подтверждении, однако глиняная табличка является «важным археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом», говорится в сообщении Министерства культуры Греции.

"Одиссея" — вторая после «Илиады» классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру (VIII век до н. э.). По некоторым источникам, она была создана в VIII веке до н. э. В произведении рассказывается о странствиях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину после окончания Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на острове Итака. Поэма считается одним из величайших произведений мировой литературы.