Господин со связями. Экс-директор ЕБРР Денис Морозов будет работать на BofA Merrill Lynch

Как уточнил один из финансистов, новая должность Дениса Морозова называется «президент», он будет заниматься развитием инвестиционно-банковского бизнеса в России, при этом руководство российским офисом BofA Merrill Lynch останется за его нынешним главой Андреем Сергеевым . В ведение экс-директора ЕБРР, по словам собеседника Forbes, будут переданы «стратегические аспекты бизнеса». Предполагается, что Морозов будет консультировать американский банк по вопросам инвестиций в крупные инфраструктурные проекты и GR-менеджменту. Российский офис Bank of America Merrill Lynch не стал комментировать эту информацию, сам Морозов не ответил на запрос Forbes.

Уход из-за санкций

В мае агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что после ухода из ЕБРР Морозов рассматривает вариант дальнейшего трудоустройства в головном офисе BofA Merrill Lynch. 7 мая на портале правовой информации появилось распоряжение правительство об освобождении Дениса Морозова от должности директора ЕБРР от России. Вместо него на этот пост предлагалась кандидатура Сергея Веркашанского —заместителя Морозова. По данным ТАСС, официально покинуть банк Денис Морозов должен с 1 июля. Финансист представлял Россию в совете директоров ЕБРР с 2011 года.

Осенью прошлого года банк развития объявил о сокращении своего присутствия в России — в 2018 году все региональные офисы ЕБРР будут закрыты, останутся только подразделения в Москве Санкт-Петербурге . Столь резкий поворот в стратегии ЕБРР связан с завершением проекта по поддержке малого бизнеса, объяснял старший советник банка по России и СНГ Антон Усов . Поскольку большинство региональных офисов занимались именно финансированием малого бизнеса, после окончания проекта у ЕББР нет необходимости «держать филиальную сеть», говорил Усов. Оставшийся портфель проектов ЕБРР в России объемом около €3,5 млрд евро будет управляться из офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее, в 2014 году, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в связи с санкциями США Евросоюза . В 2016 году российские власти обратилась к руководству ЕБРР с просьбой пересмотреть это решение, так как оно нарушает права России как акционера банка и противоречит его уставу. Согласно подсчетам Минфина , при сохранении действующей политики ЕБРР портфель банка в России через 2–3 года будет нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин , в свою очередь, предрекал ЕБРР «уход в небытие» без работы в России.

Записная книжка Морозова

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах допускает, что российскому офису BofA Merrill Lynch мог понадобиться опыт Морозова по взаимодействию с крупными государственными и финансовыми структурами, который он наработал в ЕБРР при реализации масштабных инфраструктурных проектов. «Специалист с таким бэкгарундом обычно приносит с собой „записную книжку“ с весьма обширным перечнем контактов. С большой вероятностью, его назначение связано с желанием BofA Merrill Lynch получить определенный выход на межгосударственные и государственные структуры», — предположил Табах.

Собеседник Forbes из другого банка развития, работающего на территории России, соглашается, что американский банк мог заинтересоваться связями Морозова на государственном уровне и его экспертизой в GR. В пользу этого предположения свидетельствует послужной список Дениса Морозова, который успел поработать топ-менеджером в крупнейших российских компаниях-экспортерах, включая «Уралкалий» «Норникель» , и около 7 лет представлял Россию в ЕББР. За это время он накопил бесценный опыт в GR, который будет чрезвычайно полезен для американского банка, желающего сохранить свои позиции на российском рынке, говорит источник Forbes.

Бизнес западных инвестиционных банков в России сейчас переживает не лучшие времена. По данным Thompson Reuters, во втором квартале комиссионные доходы инвестбанков, работающих на российском рынке, упали до минимума за три года, составив $30,2 млн Это почти в два раза меньше показателя первого квартала и в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за первую половину 2018 года банки заработали $88,8 млн, из них львиная доля пришлась на « ВТБ Капитал » ($34,1 млн), Газпромбанк ($7,9 млн) и ING ($7,1 млн). Подобная динамика обусловлена массовым оттоком капитала из развивающихся рынков на фоне укрепления доллара США и введением очередных антироссийских санкций в апреле этого года.

«Западным банкам непросто вести бизнес в России из-за санкций в отношении крупнейших российских заемщиков и отсутствия крупных сделок в связи с экономическим кризисом. В сегменте валютного долга иностранных участников уже вытеснили российские банки. На этом фоне назначение Морозова в BofA Merrill Lynch выглядит как попытка банка сохранить хотя бы статус-кво за счет получения доступа к крупным инфраструктурным проектам», — подытожил источник Forbes, близкий к американской компании.