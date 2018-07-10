В Багратионовском районе должник прятался от судебного пристава под дровами

В Багратионовском районе судебный пристав нашёл должника в заваленном дровами подъезде. Об этом сообщает региональное УФССП.

Против 33-летнего мужчины возбудили исполнительное производство об административном наказании в виде 30 часов обязательных работ. Мужчина проигнорировал вызов в отдел, и пристав отправился к нему.

Дома должника не оказалось, однако соседи указали адрес его родственников. Там приставу ответили, что такого мужчины не знают. Но в соседнем подъезде, заваленном дровами, сотрудник службы услышал шорох. Оказалось, должник прятался за дровами. Он вышел к приставу, однако в отдел по-прежнему отказался проследовать.

В итоге на нарушителя составили протокол. В случае уклонения от обязательных работ он будет привлечён по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Должник приступил к отбыванию наказания.