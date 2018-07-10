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В Багратионовском районе должник прятался от судебного пристава под дровами
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В Багратионовском районе должник прятался от судебного пристава под дровами 

Клопс.Ru 8 часов назад
В Багратионовском районе судебный пристав нашёл должника в заваленном дровами подъезде. Об этом сообщает региональное УФССП.
Против 33-летнего мужчины возбудили исполнительное производство об административном наказании в виде 30 часов обязательных работ. Мужчина проигнорировал вызов в отдел, и пристав отправился к нему.
Дома должника не оказалось, однако соседи указали адрес его родственников. Там приставу ответили, что такого мужчины не знают. Но в соседнем подъезде, заваленном дровами, сотрудник службы услышал шорох. Оказалось, должник прятался за дровами. Он вышел к приставу, однако в отдел по-прежнему отказался проследовать.
В итоге на нарушителя составили протокол. В случае уклонения от обязательных работ он будет привлечён по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Должник приступил к отбыванию наказания.
Сотрудникам ФССП приходится иметь дело с такими инцидентами. Так, однажды в Калининграде алиментщица спряталась от приставов под кровать. В другой раз то же самое сделал мужчина-должник.
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