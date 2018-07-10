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Все для молодежи: что ждет молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ в июле
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Все для молодежи: что ждет молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ в июле 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 8 часов назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы прошло очередное собрание Объединенного совета молодых специалистов под председательством Сергея Мирного, начальника отдела планирования. На повестке дня стоял вопрос об организации и проведении различных досуговых мероприятий для молодежи в структуре Департамента и его подведомственных организациях.
Наибольшее количество молодых специалистов среди структурных подразделений и подведомственных организаций Департамента ГОЧСиПБ работает в ГКУ «Система 112» — 132 человека. Большая часть молодых специалистов — выпускники «Технического пожарно-спасательного колледжа им. В. М. Максимчука». Профессиональное наставничество и адаптация в коллективе — одно из важных направлений работы с молодыми специалистами в ГКУ «Система 112».
«В ближайшее время Объединенный совет молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ начнет активную работу с Московским агентством реализации общественных проектов, которое оказывает содействие в развитии и налаживании межведомственного взаимодействия молодежных отраслевых советов Департаментов Правительства Москвы», — сообщил председатель Объединенного Совета Сергей Мирный.
Первым результатом работы в этом направлении стало объявление о проведении Чемпионата спикеров Молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы. От Департамента ГОЧСиПБ в Чемпионате примут участие пять человек. Чемпионат проводится с целью повышения уровня ораторского мастерства и совершенствования практических коммуникативных навыков и умений среди молодых специалистов. Отборочный этап продлится с 9 по 27 июля в 3 тура: представление себя, рассказ о своей профессии и импровизация на тему, предложенную организаторами. Финал намечен на 31 июля.
Также для молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ планируются проведение экскурсий в подведомственные организации Департамента для ознакомления с работой пожарно-спасательных подразделений.
Объединенный совет молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ создан в соответствии с законом г. Москвы от 30.09.2009 г. № 39 «О молодежи» и постановлением Правительства Москвы от 10.08.2010 г. № 683-ПП «О дополнительных мерах по профессиональной адаптации молодых специалистов в городе Москве». Главной задачей совета является обеспечение повышения эффективности работы, создания профессионального, нравственного, интеллектуального и физического развития молодых специалистов Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных ему организаций (ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», ГКУ «ПСЦ», ГКУ «МГПСС», ГКУ «МАЦ», ГКУ «Система 112», ГУП «СППМ», ГБУ «ПТЦ ПАСТ»).
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