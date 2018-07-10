В Можайске нарушили порядок проведения аукциона по ремонту дороги

В подмосковном Можайске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дороги в деревне Троица, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Моника» на действия МКУ «Единый дорожно-транспортный центр» и МКУ «Центр торгов» Можайского городского округа при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту внутриквартальной дороги в деревне Троица.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Моника» обоснованной», — говорится в сообщении.

УФАС выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.