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В Можайске нарушили порядок проведения аукциона по ремонту дороги
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В Можайске нарушили порядок проведения аукциона по ремонту дороги 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Можайске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дороги в деревне Троица, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Моника» на действия МКУ «Единый дорожно-транспортный центр» и МКУ «Центр торгов» Можайского городского округа при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту внутриквартальной дороги в деревне Троица.
«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Моника» обоснованной», — говорится в сообщении.
УФАС выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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