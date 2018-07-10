Эксперты обозначили плюсы и минусы отмены мобильного роуминга

Эксперты пояснили «Вечерней Москве», в чем заключаются плюсы и минусы отмены мобильного роуминга на территории России

«Отмена роуминга послужит развитием услуг связи за счет более активного вовлечения абонентов, а также сделает тарифы для населения понятными», — выразил уверенность политолог Дмитрий Плисов.

В свою очередь экономист Сергей Ермак обозначил, что связь может подорожать, так как при отмене роуминга сотовые операторы понесут убытки и это даст толчок для повышения платы при обслуживании номеров.

«Предприниматели так или иначе начнут взвинчивать цены за свои услуги, тем самым отбивая затраты вследствие отмены роуминга», — резюмировал специалист.