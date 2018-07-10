Эксперты обозначили плюсы и минусы отмены мобильного роуминга 

Эксперты пояснили «Вечерней Москве», в чем заключаются плюсы и минусы отмены мобильного роуминга на территории России.
«Отмена роуминга послужит развитием услуг связи за счет более активного вовлечения абонентов, а также сделает тарифы для населения понятными», — выразил уверенность политолог Дмитрий Плисов.
В свою очередь экономист Сергей Ермак обозначил, что связь может подорожать, так как при отмене роуминга сотовые операторы понесут убытки и это даст толчок для повышения платы при обслуживании номеров.
«Предприниматели так или иначе начнут взвинчивать цены за свои услуги, тем самым отбивая затраты вследствие отмены роуминга», — резюмировал специалист.
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене мобильного роуминга. «Ликвидация для абонентов „границ“ между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов», — отметил автор законопроекта, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.