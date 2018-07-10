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Володин заявил о возможном изменении ответственности за исполнение санкций
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Володин заявил о возможном изменении ответственности за исполнение санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НОРМА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ В РФ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА — ВОЛОДИН
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