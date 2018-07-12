В Госдуме рассказали о плюсах новых правил регистрации авто

Депутат Вячеслав Лысаков поддержал законопроект и назвал преимущества регистрации машин по новым правилам.

По словам заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Лысакова, поправки в закон о «О государственной регистрации транспортных средств» закрепляет тот функционал, который регламентировался правительством.

Как сообщает «Коммерсантъ», парламентарий поддерживает этот законопроект. Лысаков отметил, что с принятием поправок процедура регистрации транспортных средств станет проще. «Кроме того, проект закона определяет конкретные причины, по которым может быть отказано в регистрации транспортного средства», — добавил депутат.

Так, по новым правилам сгнившие идентификационные номера больше не относятся к таким причинам. Согласно поправкам, если у машины проржавели все идентификационные номера на кузове, то разрешается установка дублирующей таблички.