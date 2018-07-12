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В Госдуме рассказали о плюсах новых правил регистрации авто
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В Госдуме рассказали о плюсах новых правил регистрации авто 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Депутат Вячеслав Лысаков поддержал законопроект и назвал преимущества регистрации машин по новым правилам.
По словам заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Лысакова, поправки в закон о «О государственной регистрации транспортных средств» закрепляет тот функционал, который регламентировался правительством.
Как сообщает «Коммерсантъ», парламентарий поддерживает этот законопроект. Лысаков отметил, что с принятием поправок процедура регистрации транспортных средств станет проще. «Кроме того, проект закона определяет конкретные причины, по которым может быть отказано в регистрации транспортного средства», — добавил депутат.
Так, по новым правилам сгнившие идентификационные номера больше не относятся к таким причинам. Согласно поправкам, если у машины проржавели все идентификационные номера на кузове, то разрешается установка дублирующей таблички.
Напомним, 10 июля комитет Госдумы по транспорту рекомендовал законопроект об изменениях правил регистрации автомобилей к принятию во втором чтении. Поправки коснуться сразу нескольких аспектов. Во-первых, новый автомобиль можно будет зарегистрировать непосредственно у официального дилера. Во-вторых, ГИБДД будет присваивать машине номер — набор букв и цифр, а изготовлением самой металлической таблички займутся частные компании из реестра. Услуга регистрации автомобиля у дилера будет платной — тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.
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