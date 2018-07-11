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Эксперт рассказал о последствиях упрощения правил регистрации автомобилей
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Эксперт рассказал о последствиях упрощения правил регистрации автомобилей 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Упрощение порядка регистрации новых автомобилей и разрешение дилерам ставить на учет авто приведет к появлению множества серых схем, считает независимый автоэксперт Сергей Генкин.
Госдума 17 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам России зарегистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его во втором чтении. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.
По информации газеты «Коммерсант», согласно поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, по данным газеты, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.
"Если постановку на учет отдадут во владение дилерам, пускай даже сертифицированным, то может получиться такая же ситуация, как и с техосмотром, то есть будут действительно официальные конторы, которые облегчат жизнь автомобилистам, но будет и множество теневых компаний, которые будут ставить на учет, например, угнанные автомобили", — рассказал РИА Новости автоэксперт.
Генкин объяснил, что если поправки не будут содержать в себе четкой конкретики и способов избежать появления «теневых контор», то получится, что ГИБДД породит новую волну «черного» рынка.
"Опять же на примере ситуации с техосмотром уже видно, что контроля недостаточно, поэтому как они планируют брать на себя дополнительные функции, непонятно, и кто обязан будет это делать, тоже пока неизвестно", — добавил автоэксперт.
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