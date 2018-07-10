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Глава МВД РФ предложил задействовать волонтеров в поиске вредоносных сайтов
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Глава МВД РФ предложил задействовать волонтеров в поиске вредоносных сайтов 

360tv.ru 8 часов назад
Министр внутренних дел РФ предложил волонтерам подключиться к поискам запрещенного контента в Сети. Владимир Колокольцев озвучил идею на Всероссийском форуме поисково‐спасательных отрядов, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
«Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести. Есть множество интересных проектов, где вы востребованы», — заявил министр.
Он предложил волонтерам заняться поиском запрещенной информации, а также сайтов, которые предлагают купить наркотики или провоцируют подростковую преступность. По информации Судебной коллегии по административным делам, в 2018 году резко возросло количество уголовных дел, связанных с распространением запрещенной информации.
В Доме правительства Московской области 10 июля стартовал первый Всероссийский форум добровольных поисково‐спасательных отрядов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал мероприятие знаковым событием для развития волонтерского движения.
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