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Наблюдателям на выборах губернатора Подмосковья расскажут о новшествах в законодательстве
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Наблюдателям на выборах губернатора Подмосковья расскажут о новшествах в законодательстве 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Мособлизбирком планирует провести 19 июля круглый стол для наблюдателей на выборах губернатора Подмосковья, в ходе круглого стола обсудят нововведения в избирательном законодательстве, сообщила во вторник журналистам председатель Избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина.
«У нас запланирован на 19 июля круглый стол с основными участниками процесса наблюдения. Это и представители политических партий, которые выдвинули своих кандидатов, представители общественных организаций наблюдения и представители Общественной палаты», — сказала Хаймурзина.
Она отметила, что участникам круглого стола расскажут о нововведениях в законодательстве, которые позволяют организовать процесс общественного наблюдения.
«Мы проговаривали с представителями нашей Общественной палаты, с уполномоченным и с советом по правам человека о том, что мы будем оказывать содействие методическое и информационное в том, чтобы организовать обучение для наблюдателей», — добавила Хаймурзина.
Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.
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