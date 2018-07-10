Наблюдателям на выборах губернатора Подмосковья расскажут о новшествах в законодательстве

Мособлизбирком планирует провести 19 июля круглый стол для наблюдателей на выборах губернатора Подмосковья , в ходе круглого стола обсудят нововведения в избирательном законодательстве, сообщила во вторник журналистам председатель Избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина

«У нас запланирован на 19 июля круглый стол с основными участниками процесса наблюдения. Это и представители политических партий, которые выдвинули своих кандидатов, представители общественных организаций наблюдения и представители Общественной палаты », — сказала Хаймурзина.

Она отметила, что участникам круглого стола расскажут о нововведениях в законодательстве, которые позволяют организовать процесс общественного наблюдения.

«Мы проговаривали с представителями нашей Общественной палаты, с уполномоченным и с советом по правам человека о том, что мы будем оказывать содействие методическое и информационное в том, чтобы организовать обучение для наблюдателей», — добавила Хаймурзина.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.