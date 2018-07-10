Пять нижегородских предприятий-участников проекта «Эффективная губерния» планируют расширить производство, — Люлин

Евгений Люлин. «Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям найти дополнительные средства и на развитие. 5 нижегородских предприятий-участников проекта „Эффективная губерния“ планируют расширить производство и начать выпуск новых продуктов ещё до конца 2018 года», — заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам Люлина, расширение производства (в том числе, строительство новых производственных площадей) планируют ПАО «Русполимет» , ООО «Узола», ООО НПО «Этра», ООО «Производственная фирма „Ока“, АО „ЗЭО „Энергопоток“. Выпуск новых продуктов — теплообменников, модульных систем шкафов для атомной промышленности, трубопроводной арматуры планируют ООО „Узола“, ООО НПО „Этра“, АО „ЗЭО „Энергопоток“. Все это позволит создать новые рабочие места с достойной заработной платой для нижегородцев.

Напомним, что с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на международном промышленном форуме „Иннопром-2018“ Нижегородская область представила более 20 новых инновационных продуктов нижегородских предприятий, в том числе на стенде представлены и участники проекта „Эффективная губерния“, который инициирован главой региона Глебом Никитиным

“Это и случайность, и, в то же время, — не случайность. Конечно, специально по критерию участия в проекте „Эффективная губерния“ предприятия не отбирали. С другой стороны, в проекте собрались инициативные, заинтересованные в активном развитии производства. Не удивительно, что именно они представляют свои инновационные разработки на таких крупных промышленных форумах, как „Иннопром-2018“, — отметил глава Нижегородской области.