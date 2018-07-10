«Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям найти дополнительные средства и на развитие. 5 нижегородских предприятий-участников проекта „Эффективная губерния“ планируют расширить производство и начать выпуск новых продуктов ещё до конца 2018 года», — заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам Люлина, расширение производства (в том числе, строительство новых производственных площадей) планируют ПАО «Русполимет», ООО «Узола», ООО НПО «Этра», ООО «Производственная фирма „Ока“, АО „ЗЭО „Энергопоток“. Выпуск новых продуктов — теплообменников, модульных систем шкафов для атомной промышленности, трубопроводной арматуры планируют ООО „Узола“, ООО НПО „Этра“, АО „ЗЭО „Энергопоток“. Все это позволит создать новые рабочие места с достойной заработной платой для нижегородцев.
Напомним, что с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на международном промышленном форуме „Иннопром-2018“ Нижегородская область представила более 20 новых инновационных продуктов нижегородских предприятий, в том числе на стенде представлены и участники проекта „Эффективная губерния“, который инициирован главой региона Глебом Никитиным.
“Это и случайность, и, в то же время, — не случайность. Конечно, специально по критерию участия в проекте „Эффективная губерния“ предприятия не отбирали. С другой стороны, в проекте собрались инициативные, заинтересованные в активном развитии производства. Не удивительно, что именно они представляют свои инновационные разработки на таких крупных промышленных форумах, как „Иннопром-2018“, — отметил глава Нижегородской области.